"Marder" und "Patriot" für Ukraine "Es muss sein"

Stand: 06.01.2023 10:22 Uhr

Die Ukraine bekommt Schützenpanzer und eine Flugabwehrbatterie aus Deutschland: Luftwaffeinspekteur Gerhartz spricht von einem "Kraftakt". Eine "sehr, sehr späte Entscheidung", meint hingegen Grünen-Politiker Hofreiter.

Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, will nach der Entscheidung für die Abgabe eines Luftabwehrsystems "Patriot" an die Ukraine Tempo machen. "Abgabe Patriot an die Ukraine mit Ausbildung ukrainischer Soldaten so schnell wie möglich, gleichzeitig Einsatz in Polen und Slowakei bedeutet ein Kraftakt für unsere Truppe. Aber es muss sein in diesen besonderen Zeiten!", zitierte die Luftwaffe den Generalleutnant auf Twitter.

Die Bundesregierung will nach Absprachen mit der US-Regierung erstmals mehrere Dutzend Schützenpanzer vom Typ "Marder" sowie eine "Patriot"-Flugabwehrbatterie zur Verfügung stellen, wie es Washington schon kurz vor Weihnachten zugesagt hatte.

Hofreiter: "Sehr, sehr späte Entscheidung"

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter bezeichnete die geplante "Marder"-Lieferung als "sehr, sehr spät". "Wenn diese Panzer früher geliefert worden wären, dann wären weniger ukrainische Soldaten gestorben. Das muss man ganz klar sagen", sagte der Grünen-Politiker im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wünschenswert sei eine europäische Initiative für die Lieferung von "Leopard 2.

Die Strategie müsse sein, dass die Ukraine mit allem unterstützt werde, was sie auf dem Gefechtsfeld brauche, und dazu gehöre noch deutlich mehr. Die Gefahr, dass Deutschland dadurch zur Kriegspartei werden würde, wies der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses zurück. "Je deutlicher wir die Ukraine unterstützen und je klarer wir Putin signalisieren, dass wir mit dieser Unterstützung nicht nachlassen, desto höher ist die Chance, dass dieser Krieg beendet wird", sagte der Grünen-Politiker.

Kampfflugzeuge und Kampfpanzer?

Der Militärexperte Carlo Masala begrüßte die geplante Lieferung weiterer schwerer Waffen an die Ukraine durch Deutschland, Frankreich und die USA. "Das ist eine richtige Entscheidung", sagte der Politikwissenschaftler von der Universität der Bundeswehr in München dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Auch er sagte aber, sie hätte früher kommen müssen. Wären Schützenpanzer wie der "Marder" schon im Sommer geliefert worden, wäre die Ukraine heute weiter.

Masala betonte, das "Gerede", wonach der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg eskalieren werde, wenn bestimmte Waffensysteme geliefert würden, sei jetzt endgültig vom Tisch. "Das öffnet auch die Tür für andere Waffenlieferungen. In zwei Monaten reden wir möglicherweise über Kampfflugzeuge und Kampfpanzer." Kriegsentscheidend seien die Lieferungen indes nicht, räumte Masala ein. "Aber es erleichtert Gegenoffensiven der Ukrainer im Osten und im Süden."

Strack-Zimmermann: "Nach dem Marder kommt der Leopard"

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, es sei "eine große Erleichterung", dass "die Bundesregierung und speziell das Kanzleramt den Weg endlich frei machen für Panzerlieferungen. Es kommt sehr spät, aber nicht zu spät".

Strack-Zimmermann kündigte jedoch an, "nicht locker" zu lassen: "Nach dem Marder kommt der Leopard", schrieb die Verteidigungspolitikerin mit Blick auf die gleichnamigen deutschen Kampfpanzer.