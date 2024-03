liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ EU soll weniger russisches Getreide importieren ++ Stand: 21.03.2024 04:38 Uhr

Mehrere EU-Staaten fordern Importbeschränkung für russisches Getreide. Im Zentrum von Kiew hat es Explosionen gegeben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Morgen mehrere Explosionen gegeben. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, waren eine Reihe lauter Explosionen ebenso zu hören wie die Luftabwehr. Zuvor war demnach Luftalarm wegen von Russland gestarteter Raketen und Drohnen ausgelöst worden. Kiew wird zwar regelmäßig von russischen Drohnen und Raketen angegriffen. Die meisten dieser Angriffe werden jedoch abgewehrt.

Australien hat sich einer Drohnen-Koalition zur Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskampf gegen Russland angeschlossen. "Das ist ein wichtiger Weg, um unseren Beitrag zu den Bemühungen zu leisten, dass die Ukraine ihren Kurs beibehält und diesen Konflikt unter ihren eigenen Bedingungen lösen kann", sagte der australische Verteidigungsminister Richard Marles. Im vergangenen Monat hatten Großbritannien und Lettland vereinbart, die Drohnen-Koalition anführen zu wollen. Sie soll der Ukraine Tausende unbemannte Luftfahrzeugen liefern. Die Ankündigung nun erfolgte bei einem Besuch des britischen Verteidigungsministers Grant Shapps in Australien.

Mehrere EU-Staaten fordern von der Europäischen Kommission Importbeschränkungen für russisches Getreide. Russland finanziere mit Gewinnen aus den Getreideexporten in die EU auch den laufenden Krieg gegen die Ukraine, heißt es in einem Brief, der von den Agrarministern aus Tschechien, Estland, Lettland, Litauen und Polen unterschrieben wurde. Man fordere die Kommission auf, Rechtsvorschriften auszuarbeiten, die die Einfuhr von Getreide aus Russland und Belarus in das Gebiet der EU einschränken. Zudem solle die Kommission prüfen, inwiefern die Einfuhr von Agrarprodukten russischer und belarussischer Herkunft in die EU grundsätzlich weiter gedrosselt werden könne.

Die Niederlande wollen die Ukraine mit Drohnen und Munition für F-16-Jets unterstützen. In Litauen sollen im April die ersten Bundeswehrsoldaten zum verstärkten Schutz des NATO-Partners eintreffen. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.