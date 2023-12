liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland wählt am 17. März 2024 ++ Stand: 07.12.2023 12:21 Uhr

Russland hat die Präsidentenwahl für den 17. März 2024 angesetzt. Bei Drohnenangriffen in der Südukraine ist ein Mensch ums Leben gekommen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die russischen Abgeordneten haben einen Termin für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr festgelegt. Gewählt werden soll demnach am 17. März 2024. Der Föderationsrat, das Oberhaus des Parlaments, stimmte für den vorgeschlagenen Wahltermin im Frühjahr. Dessen Bekanntgabe ist eine Formsache. Sie ebnet den Weg für die in Kürze erwartete Ankündigung von Präsident Wladimir Putin, für eine weitere sechsjährige Amtszeit zu kandidieren. Der 71-Jährige hat keinen ernsthaften Rivalen. Russlands bekanntester Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verbüßt insgesamt mehr als 30 Jahre Haft in einer Strafkolonie.

Putin wurde an Silvester 1999 vom damaligen Präsidenten Boris Jelzin zu seinem Nachfolger ernannt. Seither bestimmt er die Geschicke Russlands als Präsident oder - nach einer Rochade mit Dmitri Medwedew - zeitweise als Ministerpräsident.

Bei einem russischen Drohnenangriff nahe der rumänischen Grenze ist in der Südukraine ein Lastwagenfahrer getötet worden. Die Attacke habe den Donauhäfen im Kreis Ismajil gegolten, teilte der Gouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, bei Telegram mit. Es seien Lagergebäude, ein Getreidesilo und Lastkraftwagen beschädigt worden. Ein Brand konnte schnell gelöscht werden.

In der Nacht hatte die ukrainische Flugabwehr eigenen Angaben nach 15 von 18 russischen Kampfdrohnen abgefangen. Elf davon sollen allein in der Region Odessa abgeschossen worden sein. Die Ukraine verteidigt sich seit über 21 Monaten gegen die russische Invasion. Über die ukrainischen Donauhäfen an der rumänischen Grenze wird seit Kriegsbeginn ein Großteil des Außenhandels des osteuropäischen Landes abgewickelt.

Das ukrainische Verteidigungsministerium legt auf einer Konferenz der Rüstungsindustrie in Washington eine "Liste von Rüstungsgütern zur Deckung des Bedarfs der ukrainischen Verteidigungskräfte" vor, die hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Die Liste, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, enthält neben bereits im Einsatz befindlichen Waffen auch F-18 "Hornet"-Kampfflugzeuge, drei Drohnentypen von General Atomics, darunter die MQ-9B Sky Guardian, und das von Lockheed hergestellte Flugabwehrsystem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Die ukrainische Botschaft in Washington reagiert zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.