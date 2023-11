liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland: Erneut Drohnenangriffe abgewehrt ++ Stand: 16.11.2023 07:30 Uhr

Moskau meldet ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Staatsgebiet und die besetzte Krim. Eine russische Delegation hat ein Handelsprotokoll mit Nordkorea geschlossen. Aktuelle Entwicklungen im Liveblog.

Union will "Taurus"-Lieferungsantrag in Bundestag stellen

Moskau: Drohnenangriffe auf russisches Gebiet und Krim

Nordkorea und Russland wollen Handelsbeziehungen stärken

Frankreich, Großbritannien und die USA haben der Ukraine Marschflugkörper geliefert - Bundeskanzler Olaf Scholz entschied Anfang Oktober, vorerst keine "Taurus"-Marschflugkörper mit 500 Kilometer Reichweite zu liefern. Die Opposition will sich damit noch nicht abfinden: Die Unionsfraktion will heute einen Antrag in den Bundestag einbringen, der sich für die Ukraine einsetzt, berichtet Uli Hauck aus dem ARD-Hauptstadtstudio.

Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. Demnach seien insgesamt fünf unbemannte Flugkörper über dem westrussischen Gebiet Brjansk und vor der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russland und Nordkorea wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen. Nach Angaben der nordkoreanischen Staatsagentur KCNA fanden am Mittwoch in Pjöngjang Verhandlungen zwischen dem Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen, Yun Jong Ho, und dem russischen Minister für Ressourcen, Alexander Koslow. "Bei dem Treffen wurden die Maßnahmen zur Wiederbelebung und Ausweitung des vielschichtigen bilateralen Austauschs und der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie erörtert und im Detail bestätigt", heißt es in dem Bericht. Es sei auch ein Protokoll unterzeichnet worden.

Die USA werfen Nordkorea vor, Russland militärische Ausrüstung für den Krieg gegen die Ukraine zu liefern. Russland helfe Nordkorea im Gegenzug beim Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten. Beide Länder bestreiten dies.

