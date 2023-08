liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine setzt Luftangriffe fort ++ Stand: 31.08.2023 05:28 Uhr

Die ukrainische Armee hat in der Nacht erneut russische Ziele aus der Luft angegriffen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer forderte verstärkte diplomatische Bemühungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine setzt Luftangriffe fort

Kretschmer fordert mehr diplomatische Initiativen

Selenskyj: Korruption im Zusammenhang mit Wehrdienstbefreiung

In ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat die Ukraine auch in der Nacht russische Ziele aus der Luft angegriffen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Flugabwehr über der annektierten Halbinsel Krim einen Marschflugkörper aus der Ukraine ab. Ebenso seien über dem Gebiet Brjansk an der Grenze zur Ukraine zwei Drohnen abgefangen worden.

In der Nacht zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte ihre bislang massivsten Drohnenangriffe geflogen und sechs russische Gebiete bis nach Moskau sowie die Krim attackiert.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Um das Blutvergießen in der Ukraine zu stoppen, fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verstärkte diplomatische Bemühungen.

"Jeder Tag, an dem die Waffen schweigen und man es mit Diplomatie versucht, ist ein guter Tag, weil keine Menschen sterben", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Er sei fest davon überzeugt, dass "man viel mehr auf diplomatische Initiativen setzen muss". Kretschmer lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab und steht damit in scharfem Kontrast zu seiner Parteispitze.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die nach seinen Worten "systematische Korruption bei der medizinischen Freistellung von Kriegsdienstverweigerern" angeprangert.

Eine Untersuchung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates zeige das Ausmaß von falschen Befreiungen, Bestechung und Flucht ins Ausland seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Es gibt Beispiele von Regionen, in denen sich die Zahl der Wehrdienstbefreiungen aufgrund von Entscheidungen der Ärztekommission seit Februar vergangenen Jahres verzehnfacht hat." Es sei völlig klar, "um was für Entscheidungen es sich handelt: Korrupte Entscheidungen." Es gehe um Bestechungsgelder zwischen 3000 und 15.000 US-Dollar.

Die Regierung in Kiew will im Zuge der angestrebten EU-Mitgliedschaft verstärkt gegen Korruption vorgehen.

Sechs ukrainische Militärangehörige sind an Bord von zwei Hubschraubern während ihres Einsatzes in der Ostukraine getötet worden. Es gebe keinen Hinweis darauf, was mit zwei weit verbreiteten Mi-8-Hubschraubern am Dienstag passiert sei, teilte das ukrainische Militär auf Telegram mit.

Die Nachrichtenseite Ukrainska Pravda berichtete, zu dem Vorfall sei es in der Nähe der Stadt Kramatorsk gekommen. Demnach wurden die beiden Hubschrauber "vollständig zerstört", und die Leichen wurden gefunden. Ein Sprecher der Luftwaffe sagt dem öffentlich-rechtlichen Sender Suspilne, dass es sich bei den Männern an Bord um Offiziere gehandelt habe.

Russland führt nach Angaben des Weißen Hauses geheime Gespräche mit Nordkorea über mögliche Munitionslieferungen für Moskaus Kampf in der Ukraine.

Die Verhandlungen über Waffenlieferungen zwischen Russland und Nordkorea "schreiten aktiv voran", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. Ein Schwerpunkt der Gespräche liege auf Artilleriemunition für Moskaus Streitkräfte.

Kirby sagte, Nordkorea habe im vergangenen Jahr trotz seiner Dementis Infanterieraketen und andere Geschosse an Russland für den Einsatz der Söldnertruppe Wagner geliefert. Kürzlich sei Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach Nordkorea gereist, um zusätzliche Munition für den Krieg zu beschaffen.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, fügte hinzu, "Russland verhandelt mit Nordkorea über potenzielle Abkommen über erhebliche Mengen und verschiedene Arten von Munition, um sie gegen die Ukraine einzusetzen". Sie erklärte, "ein solches Waffengeschäft wäre eine schwere Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats". Sie forderte Pjöngjang auf, die Verhandlungen mit Moskau zu beenden und drohte mit Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen rund um ein mögliches Abkommen zwischen Russland und Nordkorea.

Deutschland hat der Ukraine unter anderem zehn Kampfpanzer und weitere Aufklärungsdrohnen geliefert. Die EU schlägt vor, in diesem Jahr 10.000 ukrainische Soldaten mehr als geplant auszubilden. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.