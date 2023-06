liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland macht gefangenen Soldaten den Prozess ++ Stand: 15.06.2023 04:26 Uhr

Russland macht gefangenen ukrainischen Soldaten den Prozess. Moskau erwartet heute eine IAEA-Inspektion des AKW Saporischschja. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland rechnet heute mit einem Besuch des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, im von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja. "Wir können mit großer Sicherheit sagen, dass die IAEA-Delegation unter der Leitung von Grossi noch am Donnerstag stattfinden wird", sagte ein Vertreter des russischen Betreibers Rosenergoatom der Nachrichtenagentur Tass. Grossi hatte aus Sicherheitsgründen die Inspektion um einen Tag wegen der schweren Kämpfe in der Südukraine verschoben.

Mehr als 20 in Gefangenschaft geratene ukrainische Soldaten und Angehörige der Armee sind in Russland vor Gericht gestellt worden. Die Soldaten gehörten dem Asow-Regiment an, einer Eliteeinheit des ukrainischen Militärs, die in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer gegen russische Truppen gekämpft hatte. Der Prozess gegen sie begann am Mittwoch in Südrussland. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Haftstrafen zwischen 15 Jahren und lebenslänglich.

Bei den russischen Luftangriffen auf die Süd- und Ostukraine sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Laut einer Studie könnte die Erholung der ukrainischen Landwirtschaft von den Kriegsfolgen bis zu 20 Jahre dauern.