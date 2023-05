liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Erneut landesweiter Luftalarm ++ Stand: 18.05.2023 04:32 Uhr

Erneut ist in der Ukraine ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Wagner-Chef Prigoschin sieht einen Vorteil für die Ukraine im Kampf um Bachmut. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die ukrainischen Behörden haben einen landesweiten Luftalarm ausgelöst. Das Militär warnte vor möglichen russischen Raketenangriffen in der Zentralukraine und sprach Warnungen für die Regionen Winnyzja, Kirowohradska, Tscherkassy und Dnipro aus. Auch in der zentralen Region Poltawa und weiter südlich in der Region Mykolajiw müsse mit russischen Angriffen gerechnet werden, heißt es auf weiteren Telegram-Kanälen.

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bestätigt einen Vorstoß der ukrainischen Truppen in der umkämpften Stadt Bachmut. "Trotz der Tatsache, dass der Feind nur ein paar Prozent des Territoriums in Bachmut hat, scheint es nicht möglich zu sein, den Feind einzukesseln", sagt er in einer Audiobotschaft. "Infolge des Vormarsches des Feindes ... haben russische Fallschirmjäger Positionen eingenommen, die für den Feind einen Vorteil darstellen." Die Lage auf dem Schlachtfeld war nicht unabhängig zu verifizieren.

"Die russischen Truppen haben die Initiative an den Flanken verloren - unsere Truppen haben diese Flanken abgeschnitten", sagt der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Mussijenko dem Sender NV Radio. Die langwierige Schlacht erinnere an die Niederlage der sowjetischen Armee gegen die Nazi-Truppen in Stalingrad im Jahr 1943 nach fünf Monaten schwerer Gefechte.