liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukrainische Einheiten rücken in Bachmut vor ++ Stand: 11.05.2023 05:19 Uhr

Ukrainische Einheiten haben in Bachmut nach eigenen Angaben erstmals wieder größere Geländegewinne erzielt. Ex-US-Präsident Trump hat Europa auf CNN aufgerufen, mehr Geld für Waffenlieferungen zur Verfügung zu stellen.

Die ukrainische Armee hat die russischen Truppen bei Bachmut nach eigenen Angaben stellenweise weit zurückgedrängt. "Wir führen dort effektive Gegenangriffe", teilte der ukrainische Heereskommandeur Olexander Syrskyj auf Telegram mit. An einigen Frontabschnitten der seit Monaten schwer umkämpften Stadt im Osten der Ukraine seien die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen.

Nach Syrskyjs Darstellung sind die bei Bachmut eingesetzten Wagner-Kampfverbände an einigen Abschnitten durch reguläre russische Armee-Einheiten ersetzt worden. Diese weniger gut ausgebildeten Einheiten seien nun geschlagen worden, sagte Syrskyj.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich bei einem seltenen Auftritt in einer CNN-Sendung ausweichend zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine geäußert. Auf die Frage, ob er der Ukraine weiter Geld und Waffenlieferungen zur Verfügung stellen würde, sollte er die Präsidentenwahl 2024 gewinnen, sagte der Republikaner unter anderem: "Ich möchte, dass Europa mehr Geld zur Verfügung stellt, weil sie uns auslachen. Sie denken, wir sind ein Haufen Idioten."

Trump behauptete, die US-Regierung verschenke so viel Ausrüstung, dass keine Munition für die eigenen Truppen mehr übrig sei. Schon während seiner Zeit im Weißen Haus hatte er Deutschland und anderen NATO-Staaten vorgeworfen, sie würden zu wenig Geld für ihre eigenen Streitkräften ausgeben und sich hinter dem Schutzschild des hochgerüsteten US-Militärs verstecken.

Trump beharrte erneut auf seiner Behauptung, er könne den seit mehr als 14 Monaten anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine in 24 Stunden beenden.

Ein Sonderberater des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Vorangegangen waren Äußerungen Lulas zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die in Kiew, den USA und Europa Unbehagen auslösten und entschieden zurückgewiesen wurden.

Der Berater Celso Amorim, ein früherer Außenminister, sagte der brasilianischen Zeitung "O Globo" nach dem Treffen, dass Selenskyj verstanden habe, dass Lula für den Frieden arbeite. Die Zeitung "Folha de S.Paulo" zitierte Amorim damit, dass sein Gespräch mit Vertretern der Ukraine positiv gewesen sei und Vertrauen aufgebaut habe. Es sei förderlich dafür gewesen, die brasilianischen Ziele für einen Frieden zu erklären.

Lula hatte in dem Konflikt zu einem Waffenstillstand aufgerufen und eine Gruppe von Ländern einschließlich seines eigenen Landes vorgeschlagen, die einen Frieden vermitteln sollen. Zugleich hatte er sich geweigert, der Ukraine Waffen zu liefern, Kiew eine Mitschuld an der russischen Invasion angelastet und erklärt, dass die USA und Europa die Kämpfe förderten.

US-Finanzministerin Janet Yellen wird auf dem G7-Gipfel in Japan die Unterstützung der USA für die Ukraine bekräftigen. "Vom ersten Tag an haben unsere Länder gemeinsam das ukrainische Volk unterstützt, das einen erbitterten Widerstand geleistet hat", wird sie laut einem vom US-Finanzministerium veröffentlichten Auszug in ihrer Rede heute bei einem Treffen mit ihren G7-Amtskollegen sagen. "Wie ich bereits gesagt habe, werden wir der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist."

Nach dem Tod eines Journalisten bei Bachmut leitet Frankreich ein Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen ein. Das ukrainische Militär meldet, bei Bachmut eine ganze Brigade der russischen Invasionstruppen in die Flucht geschlagen zu haben.