Der türkische Präsident Erdogan will mit dem russischen Präsidenten Putin über die Scheinreferenden sprechen. Eingefrorene russische Gelder sollten beschlagnahmt werden für den Wiederaufbau der Ukraine, fordert der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal. Die Entwicklungen im Liveblog.

Erdogan will mit Putin über Scheinreferenden sprechen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine sprechen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordere die Unterstützung der Türkei für die betroffenen Regionen und "dass wir Putin überzeugen", sagte Erdogan am Mittwochabend. Heute will er das mit dem Kremlchef diskutieren.

Zu den "Referenden" sagte Erdogan: "Ich wünschte, sie würden kein Referendum abhalten, und wir könnten dieses Problem stattdessen durch Diplomatie lösen."