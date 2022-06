In der Westukraine sind mehrere russische Raketen eingeschlagen. Der ukrainische Botschafter Melnyk begrüßt die Zusage von Bundeskanzler Scholz für das Luftabwehrsystem Iris-T. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Melnyk begrüßt Zusage für Luftabwehrsystem Iris-T

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, begrüßt die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugesagte Lieferung des Luftabwehrsystems Iris-T. "Wir brauchen mehr solcher Systeme, um Städte und Infrastruktur zu verteidigen", sagt Melnyk der Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Allerdings mahnte er zur Eile: "Die letzte Lieferung deutscher Waffen kam am 3. Mai in der Ukraine an."