liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Orban trifft wohl Selenskyj in Kiew ++ Stand: 02.07.2024 04:31 Uhr

Der ungarische Ministerpräsident Orban wird einem Medienbericht zufolge erstmals seit beginn des russischen Angriffskriegs nach Kiew reisen. Die Niederlande wollen bald F-16-Kampfjets an die Ukraine liefern. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat die Behauptung von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zurückgewiesen, er könne den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden beenden. "Die Krise in der Ukraine kann nicht an einem Tag gelöst werden", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja in New York. Je komplizierter die Situation für die Ukraine vor Ort werde, desto schwieriger werde die Diplomatie zur Beendigung des Krieges. Trumps Wahlkampfteam äußerte sich zunächst nicht. Trump hatte im vergangenen Jahr gesagt: "Sie sterben, Russen und Ukrainer. Ich will, dass sie aufhören zu sterben. Und ich werde das durchsetzen - ich werde das in 24 Stunden erledigen".

Hinbekommen werde er das nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Bei dieser Aussage ist er geblieben. Nebensja sagte, Russland und die Ukraine hätten im April 2022, zwei Monate nach Beginn der russischen Großinvasion, "ganz kurz" vor einer Vereinbarung gestanden. Doch der Westen habe das Abkommen blockiert und die Ukraine zum Weiterkämpfen aufgefordert. Heute laufe Selenskyj mit "einem sogenannten Friedensplan herum, der natürlich kein Friedensplan ist, sondern ein Witz".

Der russische UN-Botschafter verwies auf Putins Angebot von Mitte Juni, sofort einen Waffenstillstand in der Ukraine anzuordnen und Gespräche aufzunehmen, wenn Kiew seine Truppen aus den vier von Moskau 2022 völkerrechtswidrig annektierten Regionen in der Ostukraine abziehe und auf einen NATO-Beitritt verzichte. Selenskyj hat Putins Vorstoß ein Ultimatum genannt und zurückgewiesen.

Die Niederlande werden der Ukraine in Kürze die ersten von 24 versprochenen F-16-Kampfjets liefern. Das teilte die scheidende niederländische Regierung am Abend mit. Die erforderlichen Genehmigungen für die Lieferung der Kampfjets an die Ukraine seien erteilt worden, erklärte Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren in einem Schreiben an das Parlament vor dem Regierungswechsel am Dienstag nach monatelanger Koalitionsbildung im Anschluss an die Wahlen im vergangenen Jahr. Aus Sicherheitsgründen wollte sie keine Angaben machen, wie viele Flugzeuge die erste Lieferung umfässt und wann sie in der Ukraine eintreffen soll.

Die Niederlande waren eine der treibenden Kräfte hinter einer internationalen Koalition, die der Ukraine F-16-Flugzeuge zur Stärkung ihrer Luftabwehr gegen Russland liefern will. Die Regierung hat bereits früher F-16 an eine Ausbildungseinrichtung in Rumänien geliefert, wo ukrainische Piloten und Bodenpersonal lernen, die Flugzeuge im Kampfeinsatz zu fliegen und zu warten. Im April sagte Ollongren, sie rechne damit, dass die versprochenen Lieferungen aus Dänemark, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten innerhalb weniger Monate anlaufen würden.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird einem Bericht der Financial Times zufolge heute zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Anfang 2022 nach Kiew reisen, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu treffen. Der Besuch findet damit einen Tag, nachdem Ungarn den rotierenden Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen hat, statt. Orban kritisiert die westliche Militärhilfe für die Ukraine scharf.

