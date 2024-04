liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Belarus startet Übungsmanöver an EU-Grenze ++ Stand: 02.04.2024 08:37 Uhr

Belarus hat an der Grenze zu Polen und Litauen ein dreitägiges Militärmanöver gestartet. In zwei ukrainischen Regionen sind Energieanlagen von russischen Drohnen angegriffen worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Belarus startet Übungsmanöver an Grenzen zu Polen und Litauen

Russische Drohnenangriffe auf Energieanlagen

Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf örtliche Behörden berichteten, haben Drohnen Industrieanlagen in der russischen Region Tatarstan angegriffen. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bei dem Angriff verletzt.

Belarus hat nach eigenen Angaben eine Militärübung an der Grenze zur Ukraine sowie zu den EU- und NATO-Staaten Polen und Litauen gestartet. Das dreitägige Manöver in den Regionen Gomel und Grodno diene dazu, die Truppen für die Verteidigung des Territoriums zu trainieren, teilt das belarusische Verteidigungsministerium auf X mit. Auch würden die Abläufe geübt für den Fall, dass Kriegsrecht verhängt werde.

Belarus ist enger Verbündeter Russlands. Auch von belarusischem Gebiet aus startete Russland im Februar 2022 die Invasion der Ukraine. Grodno befindet sich im Südosten von Belarus an der Grenze zur Ukraine und ist rund 280 Kilometer von Kiew entfernt. Die Region Gomel liegt im Westen von Belarus in der Nähe der litauisch-polnischen Grenze.

Russische Drohnen haben nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht Angriffe auf Energieanlagen in den ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Kirowohrad geflogen und dabei ein Ziel in der letzteren Region getroffen, teilte das ukrainische Einsatzkommando "Süd" mit. Unabhängig davon erklärte der ukrainische Generalstab, die Luftabwehr habe neun von zehn Drohnen abgeschossen, die das Land über Nacht angegriffen hätten.

Südkorea verhängt wegen Russlands Unterstützung des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms weitere Sanktionen gegen zwei russische Organisationen und zwei russische Personen. Dies teilt das südkoreanische Außenministerium mit. Das Land will auch Sanktionen gegen zwei russische Schiffe verhängen, die am Transport von Munition zwischen Nordkorea und Russland beteiligt sind, fügt das Ministerium hinzu.

Präsident Selenskyj hat Kampfdrohnen als einen entscheidenden Faktor im Krieg gegen Russland bezeichnet. Der Städte- und Gemeindebund fordert mehr Tempo bei der Integration geflüchteter Ukrainer auf dem Arbeitsmarkt. Die Entwicklungen zum Nachlesen.