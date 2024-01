liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Tote nach Angriffen auf Kiew und Charkiw ++ Stand: 23.01.2024 08:47 Uhr

Bei russischen Luftangriffen auf Kiew und Charkiw sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen getötet worden. Das türkische Parlament stimmt heute offenbar über einen NATO-Beitritt Schwedens ab. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In den USA bahnt sich eine Einigung im Streit um das Militärpaket für die Ukraine und Israel an. Unterhändler beider Parteien wollen nach fast zwei Monate dauernden Verhandlungen über Änderungen der US-Grenz- und Einwanderungspolitik im Lauf dieser Woche einen Kompromissvorschlag dem Senat vorstellen.

"Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, mit den Republikanern bei der Grenzsicherung zusammenzuarbeiten", sagte der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer. Die Demokraten meinten es ernst mit dem Kompromissvorschlag. Schumer mahnte jedoch: "Er ist sicherlich noch keine beschlossene Sache." Schumer betonte die Dringlichkeit eines Kompromisses, da der Ukraine die Munition ausgehe. "Die Zukunft des Krieges in der Ukraine steht auf dem Spiel", sagte der Demokrat. "Die Sicherheit unserer westlichen Demokratie steht auf dem Spiel." Auch der Fraktionsvorsitzende der Republikaner, Mitch McConnell, sagte in einer Rede: "Die ganze Welt weiß, was in den kommenden Wochen hier im Senat auf dem Spiel steht."

Es war unklar, ob die Änderungen der Grenzpolitik, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit hochrangigen Vertretern des Weißen Hauses ausgehandelt worden waren, ausreichen, um die Mehrheit der republikanischen Senatoren zufrieden zu stellen. Joe Biden hatte den Kongress bereits vor Monaten um 110 Milliarden Dollar an Kriegshilfen für die Ukraine und Israel, die Unterstützung von Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum sowie die Überarbeitung des US-Einwanderungssystems gebeten. Die Republikaner haben ihre Zustimmung aber von Änderungen der Grenzpolitik abhängig gemacht.

Bei russischen Raketenangriffen auf die ukrainischen Städte Kiew und Charkiw sind örtlichen Behörden zufolge am Morgen mindestens drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. In der Hauptstadt Kiew wurde nach Angaben des Leiters der Stadtverwaltung, Roman Popko, mindestens eine Frau getötet. Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, neun Menschen seien verletzt worden, darunter ein 13-jähriger Junge.

In Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region, Oleh Syniehubov, zwei Menschen getötet und mindestens elf verwundet. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, sagte, dass ein ganzer Teil eines mehrstöckigen Wohnhauses zerstört wurde und eine unbekannte Anzahl von Menschen darin eingeschlossen war.

Nach monatelanger Blockade geht die Türkei offenbar den nächsten Schritt in Richtung Zustimmung für den Beitritt Schwedens zur NATO. Der Tagesordnungspunkt steht an 42. und damit letzter Stelle der planmäßig um 15.00 Uhr beginnenden Sitzung in Ankara. Die Abstimmung könnte sich entsprechend auch noch weiter verzögern. Das Parlament werde wohl zustimmen und Präsident Recep Tayyip Erdogan werde das Gesetz später voraussichtlich unterzeichnen, berichten verschiedene Medien.

Schweden hatte ebenso wie Finnland als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine einen Antrag auf NATO-Beitritt gestellt und damit seine langjährige Neutralität aufgegeben. Der Beitritt Finnlands war bereits im April 2023 besiegelt worden, bei Schweden stellte sich Erdogan aber quer.

Er hatte dies unter anderem mit dem Vorwurf begründet, Schweden nehme Extremisten der verbotenen Kurden-Arbeiterpartei PKK auf. Als Reaktion darauf führte Stockholm ein neues Gesetz ein, das die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellt. Schweden ging ebenso wie Finnland zudem Schritte zur Lockerung von Waffenexporten an die Türkei.

