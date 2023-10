liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj: EU-Beitritt "nur noch Frage der Zeit" ++ Stand: 03.10.2023 02:44 Uhr

Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist eine EU-Mitgliedschaft seines Landes "nur noch eine Frage der Zeit". Das Pentagon meldet Engpässe wegen der US-Ukraine-Hilfen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Nach dem Besuch der EU-Außenminister in Kiew hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich in Bezug auf eine baldige EU-Mitgliedschaft seines Landes gezeigt. "Wir alle wissen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Ukraine ein Mitglied der EU wird", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Dann fügte er mit Blick auf den Besuch der Diplomaten aus den 27 EU-Staaten hinzu: "Also hat das Treffen eigentlich schon in der EU stattgefunden." Die Ukraine, die sich seit mehr als 19 Monaten gegen Russlands Angriffskrieg verteidigt, hat seit Sommer 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Es sei das Ziel seines Landes, noch in diesem Jahr mit den Beitrittsverhandlungen zu beginnen, betonte Selenskyj. Die Ukraine werde alle von der EU-Kommission gestellte Forderungen erfüllen, versprach er.

Das Pentagon hat den US-Kongress zu einer raschen Bereitstellung zusätzlicher Militärhilfen für die Ukraine aufgerufen. Dem Verteidigungsministerium drohe sonst das Geld für den Ersatz von Waffen auszugehen, die an die Ukraine geliefert worden seien, hieß es in einem Brief des Pentagon-Rechnungsprüfers Michael McCord an die Spitzen in Repräsentantenhaus und Senat, der der Nachrichtenagentur AP vorlag. Um einen unmittelbar drohenden Stillstand der Verwaltung abzuwenden, hatte der Kongress am Wochenende einen Übergangshaushalt bis zum 17. November beschlossen - allerdings ohne neue Gelder für die Ukraine.

McCord schrieb den Fraktionsführungen nun, dass von 25,9 Milliarden Dollar (24,7 Milliarden Euro), die für die Wiederaufstockung von Lagerbeständen nach Waffenlieferungen an die Ukraine vom Kongress bewilligt worden seien, nur noch 1,6 Milliarden Dollar übrig seien. Zu diesen Waffen gehörten Millionen Schuss Munition, Raketen und Flugkörper, die die Regierung in Kiew für ihre Gegenoffensive zur Rückeroberung von Territorium benötigt, das Moskau in seinem Angriffskrieg besetzt hat.

Obwohl der beschlossene Nothaushalt keinen Etat for die Ukraine enthält, sichert das Weiße Haus dem Land weitere Hilfen zu. Bei einer Sondersitzung in Kiew haben die EU-Außenminister der Ukraine langfristige Unterstützung zugesagt. Die Entwicklungen vom Montag zum Nachlesen.