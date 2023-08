liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Luftraum über Moskau vorübergehend gesperrt ++ Stand: 22.08.2023 10:30 Uhr

Die Flughäfen in Moskau haben ihren Betrieb vorübergehend eingestellt - offenbar aufgrund von Drohnensichtungen. Die USA haben den Verkauf von Militärhubschraubern an Polen genehmigt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem Angriff auf einen russischen Militärflugplatz vergangenen Samstag ist nach britischer Einschätzung ein russischer Langstreckenbomber zerstört worden. Es habe sich um eine Maschine vom Typ "Tupolew Tu-22M3" (NATO-Code: Backfire) gehandelt, die ungenaue Marschflugkörper vom Typ "Ch-22 Burja" (NATO: AS-4 Kitchen) auf ukrainische Ziele abfeuern würde, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

"Dies ist mindestens der dritte erfolgreiche Angriff auf einen Langstreckenflugplatz, was erneut Fragen über die Fähigkeit Russlands aufwirft, strategische Standorte tief im Landesinneren zu schützen", erklärte das britische Ministerium.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Samstag mitgeteilt, eine ukrainische Drohne habe den Flugplatz Solzy im westrussischen Gebiet Nowgorod angegriffen, rund 650 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dabei sei ein Brand ausgebrochen, wodurch eine Maschine beschädigt worden sei.

In der Stadt Kriwyj Rih im Südosten der Ukraine hat es Medienberichten zufolge einen Raketeneinschlag gegeben. Die russische Rakete beschädigte etwa 20 kleine Häuser, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Dabei sei ein Mann leicht verletzt worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Besatzung eines russischen Kampfjets hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Aufklärungsboot der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von russischen Gasförderanlagen im Schwarzen Meer zerstört. Das berichtete das Ministerium am Morgen bei Telegram. Bei dem Kampfjet habe es sich um eine "Su-30"-Maschine gehandelt. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Pro Asyl hat gefordert, den Schutzstatus für die etwa vier Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der Europäischen Union zu verlängern. "Alles andere als eine Verlängerung des temporären Schutzes für aus der Ukraine geflohene Menschen wäre angesichts der Entwicklung des Kriegs absurd", erklärte die Flüchtlingshilfsorganisation gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die EU-Innenminister und -Innenministerinnen müssen diese Entscheidung nun möglichst schnell offiziell treffen, damit die Menschen mehr Sicherheit haben und die Behörden sich entsprechend vorbereiten können", hieß es.

In der Nähe von Moskau sind russischen Angaben zufolge erneut mutmaßlich ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Zwei Drohnen seien über der Stadt Krasnogorsk und der Siedlung Chastsy zerstört worden, teilte der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin mit. Eine Journalistin der Nachrichtenagentur Reuters, die sich in der Nähe von Chastsy aufhält, sagte, sie habe nach drei Uhr morgens (01.00 GMT) vier Explosionen gehört.

Alle Moskauer Flughäfen haben in der Nacht Starts und Landungen vorübergehend ausgesetzt oder verzögert. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Luftfahrtdienste. Betroffen waren demnach die Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Scheremetjewo. Die letzten beiden nahmen nach einer kurzen Unterbrechung den Flugverkehr wieder auf. Wnukowo blieb vorerst noch geschlossen. Der Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs war zunächst unklar. In jüngster Zeit war die russische Hauptstadt allerdings eigenen Angaben zufolge wiederholt zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Deshalb war auch immer wieder der Flugverkehr eingeschränkt worden.

Das US-Außenministerium hat dem Verkauf von Militärhubschraubern an Polen zugestimmt, mit denen das EU- und NATO-Land seine Armee verstärken will. Die geschätzten Kosten für die 96 Helikopter und die dazugehörige Ausrüstung beliefen sich auf 12 Milliarden US-Dollar (rund 11 Milliarden Euro), teilte die zuständige US-Behörde, die Defense Security Cooperation Agency, mit.

Das Rüstungsgeschäft werde die Sicherheit des NATO-Verbündeten verbessern und Polens Fähigkeit erhöhen, gegenwärtigen und künftigen Bedrohungen zu begegnen, hieß es in der Mitteilung. Warschau hatte den Kauf der Kampfhubschrauber vergangenes Jahr bei den USA beantragt. Polen fühlt sich von Russland bedroht und rüstet massiv auf. In diesem Jahr will es vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben.

Die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine ist Medienberichten zufolge in der Nacht mit Shahed-Drohnen angegriffen worden. In der Region seien Explosionen zu hören gewesen. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mitgeteilt, dass eine Gruppe der Angriffsdrohnen in der Nähe der Stadt gesichtet worden sei. In der Region wurde demnach Luftalarm ausgerufen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig prüfen. Über mögliche Schäden oder Verletzte gibt es bislang keine Informationen. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Moskau immer wieder auch Drohnen iranischer Bauart eingesetzt.

