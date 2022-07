++ USA: Iran liefert Drohnen an Russland ++

Der Iran könnte laut US-Informationen mehrere Hundert Drohnen an Russland liefern. Moskau unterstützt Gazprom bei LNG-Exporten nur gegen Rubel. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Blatt: Russland unterstützt Gazprom bei LNG-Exporten nur gegen Rubel

Der russische Finanzminister Anton Siluanow befürwortet einem Zeitungsbericht zufolge das Vorhaben des Energieriesen Gazprom, künftig auch Zahlungen für Flüssiggasexporte (LNG) nur noch in der Landeswährung Rubel zu akzeptieren. "Wir unterstützen den Vorschlag in jeder Hinsicht", zitiert die Tageszeitung "Wedomosti" Siluanow. Verflüssigtes Erdgas ist bislang von der Bezahlungspflicht in Rubel nicht betroffen.