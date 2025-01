liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj: Kursk ist wichtige Pufferzone ++ Stand: 07.01.2025 08:44 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj unterstreicht die Bedeutung der Kursk-Offensive. Der Generalstab erörtert die aktuelle Lage in der Ostukraine. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyi: Kursk wichtige Pufferzone

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 28 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 38 Drohnen gestartet. Zehn von ihnen hätten ihre Ziele nicht erreicht, teilt die ukrainische Luftwaffe mit.

Fünf Monate nach Beginn der ukrainischen Offensive auf russisches Staatsgebiet bei Kursk unterstreicht Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bedeutung dieser Operation. "Wir halten eine Pufferzone auf russischem Territorium aufrecht und zerstören dort aktiv das russische Militärpotential", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Ein wichtiger Effekt der Operation bei Kursk sei, dass Russland seine stärksten Einheiten und auch Soldaten aus Nordkorea dorthin verlegt habe. "Es ist wichtig, dass der Besatzer jetzt nicht all diese Kräfte in unsere anderen Gebiete schicken kann, insbesondere in die Region Donezk, insbesondere gegen Sumy, insbesondere nach Charkiw oder Saporischschja", sagte Selenskyj.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Bei einer Sitzung des Generalstabs ist die aktuelle Lage in der Ostukraine erörtert worden. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte vor allem die Verteidigung der Stadt Pokrowsk am Rande des Donbass verstärkt werden.

"Die Stoßrichtung Pokrowsk war in den vergangenen vier Wochen eine der heißesten", sagte Viktor Trehubow, Sprecher der dort kämpfenden Brigade der ukrainischen Einheiten. Doch den russischen Angreifern gelinge es nicht, "einen solchen Erfolg zu erzielen, der es ihnen erlauben würde, die Stadt Pokrowsk selbst direkt zu bedrohen".

