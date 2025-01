liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj: Trump kann Krieg in Ukraine beenden ++ Stand: 06.01.2025 03:03 Uhr

Selenskyj glaubt, dass Trump Russland zu Friedensgesprächen zwingen kann. Die IAEA meldet laute Explosionen in der Nähe des AKW Saporischschja - allerdings ohne Folgen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der "starke" designierte US-Präsident Donald Trump Russland zu Friedensgesprächen zwingen und den Krieg in der Ukraine beenden kann. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem US-Podcaster Lex Fridman sagte Selenskyj, dass der Republikaner entscheidend dazu beitragen werde, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten und den Weg für eine Verhandlungslösung zu ebnen, die auch von den europäischen Staaten unterstützt werde. "Trump und ich werden zu einer Einigung kommen und (...) gemeinsam mit Europa starke Sicherheitsgarantien anbieten, und dann können wir mit den Russen reden", sagte Selenskyj laut der veröffentlichten Übersetzung des Gesprächs. "Wir und Trump kommen zuerst, und Europa wird die Position der Ukraine unterstützen."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von schweren Verlusten unter den nordkoreanischen Truppen berichtet, die auf russischer Seite in der Ukraine kämpfen. Laut Selenskyj sollen bislang rund 3.800 nordkoreanische Soldaten im russischen Gebiet Kursk getötet oder verwundet worden sein. Die Angaben können von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüft werden. Nordkorea bestreitet offiziell, Truppen in die Ukraine entsandt zu haben.

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat laute Explosionen in der Nähe des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja gemeldet. Die IAEA sei über einen mutmaßlichen Drohnenangriff auf das Ausbildungszentrum informiert worden, teilt IAEA-Chef Rafael Mariano Grossi mit. "Den Berichten zufolge gab es keine Verletzten und keine Auswirkungen auf Einrichtungen des Kernkraftwerks", erklärt Grossi.

