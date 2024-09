liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Eine Tote nach Angriff in Saporischschja ++ Stand: 19.09.2024 06:54 Uhr

In der Region Saporischschja ist laut ukrainischen Angaben bei russischen Angriffen eine Frau getötet worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine schnellere Lieferung zugesagter Flugabwehrsysteme. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bei russischen Angriffen in der ukrainischen Region Saporischschja hat es ukrainischen Angaben zufolge Tote und Verletzte gegeben. Eine ältere Frau wurde demnach getötet und zwei weitere Frauen verwundet, wie Gouverneur Iwan Fjodorow mitteilte. Die russischen Streitkräfte hätten die Region in den vergangenen 24 Stunden 161 Mal beschossen und dabei Infrastruktureinrichtungen und Wohnhäuser beschädigt, teilte er über die Nachrichtenplattform Telegram mit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt den Abschluss eines umfassenden "Siegesplans" für sein Land bekannt. Der Plan soll Frieden in der Ukraine schaffen und das Land stärken, ohne "eingefrorene Konflikte" zu hinterlassen, wie Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache erklärt. Er wies auf die Notwendigkeit einer endgültigen Lösung des Konflikts hin: "Es gibt keine Alternative zum Frieden, kein Einfrieren des Krieges oder andere Manipulationen, die die russische Aggression nur in eine andere Phase verschieben würden." Konkrete Inhalte des Plans sind bislang nicht bekannt. Als Grundlage dient ein bereits Ende 2022 vorgestellter Friedensplan, der den Abzug aller russischen Truppen und die Wiederherstellung der ukrainischen Grenzen von 1991 fordert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die westlichen Partner zu mehr Tempo bei den versprochenen Lieferungen zur Stärkung der Flugabwehr aufgefordert. "Bis jetzt sind noch nicht alle Versprechen zur Flugabwehr, die beim Gipfel in Washington gemacht worden, umgesetzt", mahnte er in seiner abendlichen Videoansprache. Gerade zu Herbstbeginn sei es jedoch wichtig, eine effiziente Flugabwehr zu haben, sagte er mit Blick auf die systematischen russischen Angriffe gegen die Energie- und Wärmeversorgung.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Im Krieg verletzte Ukrainer sollen laut Innenministerin Faeser weiter in Deutschland medizinisch behandelt werden. Bei russischen Angriffen ist in der Zentralukraine eine Person getötet worden. Der Liveblog zum Nachlesen.