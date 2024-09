liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Drohnenangriffe auf russische Regionen ++ Stand: 18.09.2024 08:22 Uhr

Die Ukraine hat nach Angaben örtlicher Gouverneure mehrere Regionen in Russland mit Drohnen angegriffen. Die Luftwaffe des Landes hat ihre Einsatzpläne für die vom Westen gelieferten F-16-Kampfflugzeuge ausgearbeitet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden will einem Insider zufolge die strategischen Erdölreserven aufstocken. Die USA peilten angesichts der niedrigen Preise einen Kauf von bis zu sechs Millionen Barrel Öl an, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Angesichts hoher Benzinpreise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die US-Regierung 2022 aus ihrer strategischen Reserve massive Mengen Rohöl verkauft, um den Marktpreis zu drücken. Es handelte sich um die "größte Freigabe von Ölreserven der Geschichte".

Die ukrainische Luftwaffe hat ihre Einsatzpläne für die vom Westen gelieferten F-16-Kampfflugzeuge ausgearbeitet. Alle Aufgaben für die Streitkräfte und das Verteidigungsministerium seien festgelegt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Daneben sei mit dem Luftwaffenkommando noch über Möglichkeiten zum Ausbau der Flugzeugflotte sowie die weitere Ausbildung von Piloten gesprochen worden. Die Ukraine hat von ihren europäischen Verbündeten Zusagen für rund 60 Kampfflugzeuge des amerikanischen Typs F-16 erhalten, von denen bisher nur ein geringer Teil übergeben wurde. Die USA wollten nur Waffen und Ausrüstung beisteuern.

Die Ukraine hat nach Angaben örtlicher Gouverneure mehrere Regionen im Westen Russlands mit Drohnen angegriffen. In der Region Smolensk an der Grenze zu Belarus seien sieben ukrainische Drohnen abgeschossen worden, schrieb Gouverneur Wassili Anochin auf der Messenger-App Telegram. Die russische Luftabwehr zerstörte eine Drohne über dem Gebiet Orjol, teilte Gouverneur Andrej Klitschkow auf Telegram mit.

Mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohnen wurden über der Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgeschossen, meldete Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram. Die Regierung in Kiew erklärt, die Angriffe richteten sich gegen Militär-, Energie- und Transportinfrastruktur, die für Moskaus Kriegsanstrengungen wichtig sei.

