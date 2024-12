liveblog Krieg in Syrien ++ Islamisten melden Einmarsch in Damaskus ++ Stand: 08.12.2024 04:06 Uhr

Islamistische Kämpfer haben gemeldet, in die syrische Hauptstadt Damaskus vorgedrungen zu sein. Syriens Machthaber Assad soll die Hauptstadt Damaskus mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Islamisten melden Einmarsch in Damaskus

Aktivisten: Armee und Sicherheitskräfte haben Flughafen Damaskus verlassen

Syriens Machthaber Baschar al-Assad soll die Hauptstadt Damaskus mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Das berichteten zwei hochrangige Armeeoffiziere der Nachrichtenagentur Reuters. Auch der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel-Rahman, sagte dies der Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf syrische Offiziere in Damaskus.

Konfliktparteien als Quelle Angaben der Konfliktparteien oder von Beobachtern zum Kriegsgeschehen können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben der Konfliktparteien oder von Beobachtern zum Kriegsgeschehen können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die regierungsfeindlichen islamistischen Kämpfer in Syrien haben nach eigenen Angaben damit begonnen, in die Hauptstadt Damaskus einzudringen. Das erklärte die Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) im Onlinedienst Telegram. Auch die Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass die Aufständischen eine Offensive auf Damaskus gestartet hätten.

Die islamistischen Kämpfer erklärten zudem, sie seien in das berüchtigte Sednaja-Gefängnis eingedrungen. Sie sprachen von einem "Ende der Ära der Tyrannei" in dem Gefängnis. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte laut Nachrichtenagentur AFP mit, die Türen des Gefängnisses seien für "Tausende Häftlinge" geöffnet worden, die "während der gesamten Herrschaft des Regimes" vom Sicherheitsapparat gefangen genommen worden seien.

Die syrische Armee und die Sicherheitskräfte haben nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte den Flughafen der Hauptstadt Damaskus verlassen. Die Organisation teilte unter Berufung auf ihre Quellen mit, dass Offiziere und Soldaten der Regierungstruppen angewiesen worden seien, sich vom internationalen Flughafen von Damaskus zurückzuziehen. Einwohner von Damaskus sagten derweil der Nachrichtenagentur AFP, sie hätten Schüsse in der Stadt gehört.

Die mit der syrischen Regierung verbündete libanesische Hisbollah zieht nach Angaben aus dem Umfeld der Miliz ihre Kämpfer aus der syrischen Stadt Homs und den Außenbezirken der Hauptstadt Damaskus ab. Die Miliz habe ihre Kämpfer in den vergangenen Stunden angewiesen, sich aus Homs zurückzuziehen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld der Hisbollah. Einige von ihnen sollten nach Latakia in Syrien gehen, andere in die Region Hermel im Libanon.

Am frühen Morgen haben syrische Islamisten eigenen Angaben zufolge die vollständige Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt Homs übernommen. Tausende Einwohner von Homs strömen auf die Straßen, feiern und singen "Assad ist weg, Homs ist frei" und "es lebe Syrien und nieder mit Bashar al-Assad", wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Homs ist die wichtigste Stadt in Zentralsyrien und ein Verkehrsknotenpunkt, der für die Verbindung zur Hauptstadt Damaskus und zur Küste entscheidend ist.

Am 27. November war der Bürgerkrieg in Syrien mit der Offensive der Islamisten-Allianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) plötzlich wieder aufgeflammt. Innerhalb kurzer Zeit übernahmen die Aufständischen die Kontrolle über viele Orte, darunter Aleppo und Hama, weitgehend kampflos. Das Bündnis strebt den Sturz der syrischen Regierung an.

Die islamistischen Aufständischen sind offenbar in Homs weiter vorgedrungen und kontrollieren dort mehrere Stadtteile. Syriens staatliche Nachrichtenagentur hat Gerüchte dementiert, wonach Präsident Assad das Land verlassen hat. Die Entwicklungen vom Samstag zum Nachlesen.