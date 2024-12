liveblog Krieg in Syrien ++ Assad laut Staatsmedien weiter in Damaskus ++ Stand: 07.12.2024 17:24 Uhr

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur hat Gerüchte dementiert, wonach Präsident Assad das Land verlassen hat. Russland, der Iran und die Türkei fordern ein sofortiges Ende der Kämpfe in Syrien. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Aufständische offenbar in Vororten von Homs

Staatsmedien: Assad weiter in Damaskus

Dschihadisten erobern Ort nahe Damaskus

In einem Vorort von Damaskus haben Demonstranten nach Angaben von Augenzeugen eine Statue des verstorbenen Vaters von Präsident Baschar al-Assad umgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in dem überwiegend von Drusen bewohnten Stadtteil Dschermana rund zehn Kilometer vom Zentrum entfernt.

Laut Aktivisten forderten die Demonstranten den Sturz Präsident Assads und rissen Bilder des Präsidenten herunter. Sie zogen in dem stark gesicherten Viertel auch vor die dort zahlreich vertretenen Büros syrischer Sicherheitsbehörden und verlangten deren Abzug, wie Ryan Maruf, Aktivist und Chefredakteur der lokalen Website Suwayda 24 der Nachrichtenagentur Reuters sagt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die rasch fortschreitende Rebellen-Offensive im benachbarten Syrien als eine "neue politische und diplomatische Realitä" bezeichnet. Er rief internationale Akteure auf, die territoriale Integrität Syriens zu unterstützen. Die Türkei hoffe, dass es in Syrien bald Frieden geben werde, fügte er hinzu.

Der Irak hat nach staatlichen Angaben mehr als 1.000 flüchtige Soldaten der syrischen Armee im eigenen Land aufgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur INA berichtete unter Berufung auf eine nicht näher genannte Sicherheitsquelle, dass die Soldaten die Einreise über den Grenzübergang Al-Kaim beantragt hätten. Ihnen sei die notwendige Verpflegung geboten worden.

Der katarische Nachrichtensender Al-Dschasira zitierte unterdessen einen Sprecher der irakischen Regierung wonach bereits 2.000 Soldaten der syrischen Armee mit voller Ausrüstung in den Irak gekommen seien.

Syrische Rebellen sind nach Informationen aus Kreisen der Aufständischen und der Armee in Vororte der Stadt Homs vorgedrungen. Von Norden und Osten aus seien die Verteidigungslinien des Militärs durchbrochen worden, verlautet aus den Kreisen.

Auch ein Anwohner bestätigt den Vormarsch. Von der syrischen Armee gibt es zunächst keine offizielle Stellungnahme. Homs ist die wichtigste Stadt in Zentralsyrien und ein Verkehrsknotenpunkt, der für die Verbindung zur Hauptstadt Damaskus und zur Küste entscheidend ist.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur hat Gerüchte dementiert, wonach Präsident Baschar al-Assad das Land verlassen hat. Der Staatschef soll sich demnach weiter in der Hauptstadt Damaskus aufhalten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben der Konfliktparteien oder von Beobachtern zum Kriegsgeschehen können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben der Konfliktparteien oder von Beobachtern zum Kriegsgeschehen können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

In Syriens Gefängnissen werden Insassen nicht nur systematisch gefoltert, sondern ihnen werden auch schwere körperliche und seelische Schäden zugefügt. Das geht aus einem Bericht von Experten der Vereinten Nationen hervor, in dem Aussagen von mehr als 300 ehemaligen Insassen ausgewertet wurden.

Die Ungewissheit über den Verbleib und den Zustand von inhaftierten Familienangehörigen sei traumatisch für die betroffenen Familien, hieß es weiter. Bereits Minderjährige wurden demnach festgenommen und in dunklen, von Insekten und Nagetieren befallenen Zellen in Einzelhaft festgehalten. Der Bericht bezieht sich auf einen Zeitraum von 2011 bis 2022.

Russland, der Iran und die Türkei fordern ein sofortiges Ende der Kämpfe in Syrien. Darauf hätten sich die Außenminister der Länder geeinigt, erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters. Laut Lawrow strebt Moskau einen Dialog zwischen der syrischen Regierung und der, wie er sie nannte, "legitimen Opposition" an. Er bezeichnete das islamistische Milizenbündnis Hayat Tahrir al-Scham (HTS) als Terroristen, unabhängig davon, ob sie ihre Ansichten geändert hätten.

Zu möglichen Entwicklungen in Syrien und dem Schicksal der russischen Militärbasen äußerte sich Lawrow zurückhaltend. Er sei "nicht im Geschäft der Vermutungen".

Die regierungsfeindlichen Kämpfer in Syrien haben nach eigenen Angaben damit begonnen, die Hauptstadt Damaskus einzukreisen. Hassan Abdel Ghani, ein Militärchef der islamistischen Allianz, welche die Offensive im Nordwesten des Landes gestartet hatte, teilte der Nachrichtenagentur AFP mit: "Unsere Kräfte haben mit der letzten Phase der Einkreisung der Hauptstadt Damaskus begonnen."

Zuvor hatten Aktivisten den Abzug der syrischen Armee aus Orten rund zehn Kilometer von Damaskus gemeldet; das syrische Verteidigungsministerium dementierte die Angaben.

Soldaten der syrischen Regierung haben nach Angaben von Aktivisten Posten in der Nähe der Hauptstadt Damaskus verlassen. Die Regierungstruppen hätten sich aus dem Ort Artuz, etwa 15 Kilometer südwestlich von Damaskus, zurückgezogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Sie seien nun etwa zehn Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Das Militär äußerte sich zunächst nicht.

Lokale Oppositionskräfte, die sich der Rebellen-Offensive angeschlossen haben, hätten mehrere Dörfer in der Umgebung umzingelt. Ziel sei es unter anderem, Gefangene aus einem Militärgefängnis nördlich von Damaskus zu befreien, so die Beobachtungsstelle. Sie hat ihren Sitz in Großbritannien und bezieht ihre Informationen von Informanten vor Ort. Die Aufständischen haben während ihrer Offensive bereits Hunderte Häftlinge aus einem zentralen Gefängnis in der Stadt Hama befreit.

Die mit der syrischen Regierung verbündete pro-iranische Hisbollah hat nach eigenen Angaben zu deren Unterstützung 2.000 Kämpfer in eine ihrer Hochburgen im Süden Syriens entsandt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Hisbollah-nahen Kreisen erfuhr, schickte die Miliz ihre Kämpfer in die Gegend von Kusair, um die Stadt im Falle eines Angriffs der Gegner von Machthaber Baschar al-Assad "zu verteidigen". Demnach war die vom Iran ausgerüstete Miliz "noch nicht an Kämpfen" gegen regierungsfeindliche Kämpfer beteiligt.

Die Bergregion Kusair und die strategisch wichtige gleichnamige Stadt im Süden Syriens liegen nahe der Grenze zum Libanon. Sie gilt als Hochburg der Hisbollah-Miliz. Die Gegend, die wie die wichtige Stadt Homs Damaskus mit der Küste verbindet, war bereits zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Frühjahr 2011 Schauplatz heftiger Gefechte zwischen Aufständischen und Regierungstruppen, die bereits damals von der Hisbollah unterstützt wurden. Den Hisbollah-nahen Kreisen zufolge hat die Miliz außerdem 150 Militärberater entsandt, um die Regierungstruppen bei der Verteidigung von Homs zu unterstützen.

Drusische Milizen haben die meisten Armeestützpunkte in der südlichen syrischen Provinz Suweida entlang der Grenze zu Jordanien eingenommen. Ein wichtiger Stützpunkt nördlich der Stadt Suweida sei übrig geblieben, wie drusische Milizen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärten. Der Luftwaffenstützpunkt Khalkhala nördlich der Provinzhauptstadt in der hauptsächlich von Drusen bewohnten Region blieb unter Kontrolle der Armee, die sich dort neu gruppierte.

Im Hauptquartier der militärischen Spezialkräfte in der Stadt Suweida desertierten Soldaten in großer Zahl. Hunderte versteckten sich in Gemeindehäusern. Die Drusen sind eine der zahlreichen Bevölkerungsgruppen in Syrien, viele von ihnen leben im Gebiet um Suweida.

Aufständische Islamisten in Syrien haben nach eigenen Angaben den Ort Sanamayn im Süden von Damaskus eingenommen. Ein Kommandeur sagte, die Kämpfer seien damit nur noch rund 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Zuvor hatten islamistische Milizen bereits die Provinz Daraa und die gleichnamige Großstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Die Armee hatte sich von dort zurückgezogen. Ein Militärsprecher erklärte jedoch, man werde die Truppen im Süden im Süden des Landes neu aufstellen.

In Syrien haben aufständische Islamisten nach eigenen Angaben die Stadt Quneitra nahe der Grenze zu Israel eingenommen. Das verlautet aus Rebellenkreisen und wird von einem Offizier der syrischen Armee gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt. Der Offizier räumt ein, dass sich die Regierungssoldaten zurückgezogen hätten. Quneitra liegt auf dem syrischen Teil der Golanhöhen im Südwesten des Landes.

Die Vereinten Nationen ziehen nicht notwendiges Personal aus Syrien ab. Das teilte ein Sprecher mit. Die UN würden aber weiterhin ihre Dienste in dem Bürgerkriegsland bereitstellen, um das syrische Volk in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.

Der Iran hat derweil Berichte als falsch zurückgewiesen, wonach seine Diplomaten bereits aus Syrien abgezogen worden seien. Die Botschaft in Damaskus werde operativ bleiben und ihre Arbeit wie gewohnt fortsetzen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut Internetportal Iran Nuances.

Die New York Times hatte berichtet, dass iranische Diplomaten und Militärberater Syrien verlassen hätten. Einige seien nach Teheran geflogen, andere auf dem Landweg in den Libanon, in den Irak oder zum syrischen Hafen Latakia gebracht worden. Der Außenamtssprecher hatte letzte Woche gesagt, dass die iranischen Diplomaten und Militärs in Syrien blieben und Staatschef Baschar al-Assad bis zum Ende unterstützten.

Das israelische Militär will seine Truppen auf den Golanhöhen verstärken. Ein Sprecher teilte mit, man verlege zusätzliche Kräfte in die von Israel besetzte Region nahe der syrischen Grenze, um "die Verteidigung in dem Gebiet zu verstärken und die Streitkräfte auf verschiedene Szenarien vorzubereiten".

Die Golanhöhen gelten als strategisch wichtige Erhebung im Grenzgebiet zwischen Israel, Syrien und dem Libanon. In Syrien sind Islamisten auf dem Vormarsch und setzen die Armee von Diktator Baschar al-Assad zunehmend unter Druck.

Syrische Aufständische haben nach eigenen Angaben die Stadtgrenze von Homs erreicht. Seit dem Wiederaufflammen des Bürgerkriegs sind laut UN mindestens 370.000 Menschen vertrieben worden.