liveblog Krieg in Syrien ++ Aufständische nehmen wohl Armeestützpunkt ein ++ Stand: 06.12.2024 17:52 Uhr

Syrische islamistische Kämpfer haben offenbar einen Armeestützpunkt in der Provinz Daraa eingenommen. Russland fordert seine Staatsbürger zur Ausreise aus Syrien auf. Die Entwicklungen im Liveblog.

Aufständische nehmen wohl Armeestützpunkt ein

Jordanien schließt Grenze zu Syrien

Russland fordert Landsleute zur Ausreise auf

Syrische islamistische Kämpfer haben laut einem Bericht einen Armeestützpunkte in der Provinz Daraa, bekannt als Liwa 52, eingenommen. Das sagten zwei Quellen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben Aktivisten zufolge eine strategisch wichtige Stadt in Ostsyrien unter ihre Kontrolle gebracht. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, nahmen die SDF Dair as-Saur ein. Regierungstruppen hatten sich demnach zuvor zurückgezogen.

Die Stadt, früher Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen Syrien und dem Irak.

Im Süden Syriens haben bewaffnete Milizen laut Berichten die Kontrolle über den Grenzübergang Nassib zu Jordanien übernommen. Der in Frankreich lebende Oppositionsaktivist Ahmad al-Massalmeh, der über Südsyrien berichtet, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass Aufständische nicht nur den Grenzübergang, sondern auch weitere Gebiete in der Provinz Daraa eingenommen hätten.

Ähnliche Berichte bestätigte Rami Abdel Rahman, Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Er erklärte, dass „lokale bewaffnete Gruppen“ die Kontrolle über den strategisch wichtigen Grenzposten übernommen haben.

Jordanien schließt eigenen Angaben zufolge die Grenze zu Syrien. Der einzige Grenzübergang für den Personen- und Warenverkehr zum Nachbarland sei gesperrt worden, teilte das jordanische Innenministerium mit. Zwar dürften jordanische Staatsangehörige und Lastwagen aus dem Königreich über den Übergang zurückkehren, doch eine Einreise nach Syrien sei nicht mehr möglich.

Syrische Regierungstruppen haben sich nach Angaben von Aktivisten aus der Stadt Homs zurückgezogen. Regime-treue Milizen seien jedoch weiterhin in der drittgrößten Stadt Syriens stationiert, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Syrische Militärkreise wiesen die Berichte über einen Truppenrückzug zurück. Die syrischen Streitkräfte seien weiterhin in Homs und Umgebung präsent. Das Militär hatte zuvor bereits ähnliche Berichte dementiert, als die Rebellenoffensive die Stadt Hama erreicht hatte.

Angesichts des raschen Vormarsches der Rebellen in Syrien fordert Russland seine Staatsbürger in dem Bürgerkriegsland zur Ausreise auf. Die Botschaft in Damaskus habe die Landsleute aufgefordert, das Land mit Linienflügen zu verlassen, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und unterstützt die Armee im Kampf gegen die Rebellen seit Jahren militärisch.