Nach Ende des Assad-Regimes Auch in Deutschland feiern Tausende Menschen Stand: 08.12.2024 18:10 Uhr

In vielen Städten Deutschlands feiern Syrer mit Kundgebungen und Autokorsos das Ende des Assad-Regimes in ihrem Land. Größere Zwischenfälle blieben dabei aus.

Aus Freude über den Sturz von Präsident Baschar al-Assad sind in zahlreichen Städten Deutschlands Syrer auf die Straße gegangen oder haben Autokorsos gebildet.

Allein am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg versammelten sich laut Polizei am Nachmittag rund 5.000 Feiernde. Unter lautem Jubel und Sprechgesängen schwenkten sie Syrien-Fahnen - häufig versehen mit der Aufschrift "Free Syria". Es wurde getrommelt, immer wieder wurden kleinere Böller gezündet.

In Berlin gingen an mehreren Orten Menschen auf die Straße, um zu feiern.

Rund um den Platz formierten sich Autokorsos mit lauten Hupkonzerten. Auch am Moritzplatz versammelten sich Menschen. Der Verkehr war dort zeitweise stark eingeschränkt. Auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln wurde ebenfalls der Sturz des syrischen Machthabers gefeiert.

Die Lage rund um die syrische Botschaft sei ruhig, erklärte die Polizei. Eine Person habe am Morgen versucht, auf das Botschaftsgelände zu gelangen, habe sich nach Aufforderung der Polizei aber sofort wieder aus dem Gebiet entfernt.

In Mainz beteiligten sich rund 3.000 Menschen an einer Kundgebung.

Tausende feiern im Mainz

In Rheinland-Pfalz gingen ebenfalls Tausende Syrer auf die Straße. Die Stimmung bei einer Demonstration in Mainz sei "friedlich bis ausgelassen", sagte ein Polizeisprecher. Ursprünglich seien rund 100 Teilnehmer angemeldet gewesen, bis zum Nachmittag hätten sich jedoch rund 3.000 Menschen am Schillerplatz in der Innenstadt versammelt. In Koblenz beteiligten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben mehr als 300 Fahrzeuge an einem Autokorso durch die Innenstadt.

Der Sturz des Assad-Regimes löst bei den Syrern in Hessen ebenfalls große Freude aus. Der Deutsch-Syrische Verein organisiert eine Kundgebung in Darmstadt, um das Ende der Diktatur zu feiern.

Allein in Essen gingen rund 11.000 Menschen auf die Straße.

Großkundgebung in Essen

In Nordrhein-Westfalen feierten in mehreren Städten Tausende Menschen auf der Straße. In Essen versammelten sich nach Polizeiangaben rund 11.000 Menschen, um den Umsturz in Syrien zu feiern. In Hamm kamen nach Aussage eines Polizeisprechers rund 600 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz zusammen. Viele schwenkten demnach syrische Fahnen. Die Versammlung blieb friedlich.

Feiern und Demonstrationen in Norddeutschland

Auch in in mehreren Städten Norddeutschlands feierten Hunderte Menschen das Ende des Assad-Regimes. Eine Kundgebung fand am Hauptbahnhof in Kiel statt, wo sich nach Polizeiangaben um die Mittagszeit 500 bis 600 Menschen unter dem Motto "Freiheit für Syrien" friedlich versammelten.

In Rostock feierten Menschen das Ende des Assad-Regimes.

Rund 1.000 Menschen feierten am Hamburger Hauptbahnhof den Sturz Assads. Die Stimmung war ausgelassen und friedlich, die Polizei mit starken Kräften im Einsatz. Zwischenfälle gab es zunächst keine. Viele nach Deutschland geflüchtete Syrer fielen sich in die Arme, tanzten und sangen.

Bereits in der Nacht hatte es in Kiel, Rendsburg und Hamburg kleineren friedlichen Aktionen in Form von Autokorsos und Versammlungen gegeben, ebenso in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns.

In Bayern feierten ebenfalls Menschen mancherorts auf der Straße. In Aschaffenburg zogen kamen nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken rund 850 durch die Innenstadt. In Schweinfurt versammelten sich rund 500 Feiernde.