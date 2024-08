liveblog Messerangriff in Solingen ++ Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen ++ Stand: 25.08.2024 09:04 Uhr

Nach der Festnahme eines Verdächtigen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu Solingen übernommen. Am Vormittag findet ein Gedenkgottesdienst für die Opfer statt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach der Messerattacke von Solingen mit drei Toten hat nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft die Bundesanwaltschaft als oberste deutsche Anklagebehörde die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur mit.

In Gedenken an die Opfer des Messerangriffs soll es am Vormittag einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Solingen geben. Ab 10.00 Uhr gebe es dort "einen geschützten Raum für alle, die mittrauern, mitsingen und mitbeten wollen", sagte Stadtdechant Michael Mohr der Nachrichtenagentur dpa.

Die Konferenz der Europäischen Rabbiner verurteilt die "jüngsten Angriffe von Islamisten auf friedliche Bürgerinnen und Bürger in Solingen und auf Gläubige in einer Synagoge im französischen La Grande-Motte". Das erklärte der Präsident und diesjährige Karlspreisträger Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt in München. Diese Anschläge erinnerten eindringlich daran, dass der radikale Islam, der vom Iran, IS, der Hamas und anderen unterstützt und praktiziert werde, für die Zukunft Europas nicht weniger bedrohlich sei als die russische Aggression gegen die Ukraine.

In Solingen durchsuchte die Polizei mit großem Aufgebot - darunter ein Spezialeinsatzkommando - eine Flüchtlingsunterkunft. Innenminister Herbert Reul sagte, dies sei das Ergebnis von weitergehenden Informationen gewesen. Der mutmaßliche Angreifer stellte sich der Polizei. "Der, den wir den ganzen Tag in Wirklichkeit gesucht haben, der ist seit kurzer Zeit bei uns im Gewahrsam", sagte Reul in den tagesthemen. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Nachrichtenagentur AFP gegenüber, dass es sich bei dem Mann um einen 26-jährigen Syrer handelt.