Krieg in Nahost ++ Israel fängt Geschoss aus dem Jemen ab ++ Stand: 01.12.2024 07:04 Uhr

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben ein aus dem Jemen kommendes Geschoss abgefangen. In Beirut haben zahlreiche Menschen des getöteten Hisbollah-Führers Nasrallah gedacht. Die Entwicklungen im Liveblog.

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge ein aus dem Jemen kommendes Geschoss abgefangen - noch bevor es Israel erreicht habe. Zuvor war in Zentralisrael Luftalarm ausgelöst worden. Die Huthis im Jemen haben seit Beginn des Krieges wiederholt Raketen und Drohnen auf Israel abgeschossen. Sie wollten damit ihre Solidarität mit den Palästinensern ausdrücken, erklärten sie.

Eine Delegation der islamistischen Hamas ist in Kairo mit Vertretern des ägyptischen Geheimdienstes zusammengetroffen. In den Gesprächen soll es um eine Waffenruhe mit Israel im Gazastreifen gehen. Das bestätigte ein hochrangiger Funktionär der islamistischen Terrororganisation der Nachrichtenagentur dpa.

Auch Angehörige der noch etwa 100 Geiseln forderten bei einer neuen Demonstration in Tel Aviv eine Waffenruhe und die Freilassung der Verschleppten. Diese würden einen weiteren Winter in den "Terror-Tunneln" im Gazastreifen nicht überleben, so die Angehörigen.

Im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut haben am Samstagabend Hunderte Menschen des vor zwei Monaten durch einen israelischen Luftangriff getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah gedacht. Sie versammelten sich an dem großen Bombenkrater zu einer Zeremonie, die die pro-iranische Hisbollah-Miliz organisiert hatte, nachdem am Mittwoch eine Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten war.

In und um den Bombenkrater herum waren Kerzen und die gelbe Flagge der Miliz aufgestellt. Über Lautsprecher wurden Reden von Nasrallah abgespielt, durch Lampen wurde die Szenerie in rotes Licht gehüllt. An den durch Bombenangriffe beschädigten Häusern waren riesige Porträts von Nasrallah befestigt.

"Sayyed Hassan war alles für uns. Wenn doch nur wir tot wären und er noch am Leben wäre", sagte die 30-jährige Lama, die mit ihren fünf und acht Jahre alten Kindern gekommen war. "Er hat eine große Leere hinterlassen", fügte sie hinzu.

