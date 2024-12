Kämpfe in Syrien Dschihadisten erhöhen Druck auf Assad Stand: 01.12.2024 08:30 Uhr

Die Dschihadisten in Syrien sind weiter auf dem Vormarsch und setzen die Regierungstruppen unter Druck. Machthaber Assad rechnet fest mit der Hilfe seiner Verbündeten - doch die sind geschwächt.

Die von der Dschihadistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) angeführte Allianz hat ihren Vormarsch in Syrien nach Angaben von Aktivisten fortgesetzt. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mitteilte, brachten die Rebellen unter anderem einen Großteil der Millionenstadt Aleppo sowie den dortigen Flughafen unter ihre Kontrolle, ohne dabei auf nennenswerten Widerstand der syrischen Armee zu treffen.

In der Stadt stünden mittlerweile Regierungszentren und Gefängnisse unter der Kontrolle der Dschihadisten gab die Beobachtungsstelle weiter an. Zum Schutz der Bevölkerung verhängten sie demnach eine Ausgangssperre, die bis zum Sonntagnachmittag dauern sollte. Die Angaben der Aktivisten sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Heftigste Kämpfe seit 2020

Wie die Beobachtungsstelle weiter mitteilt, kontrollierten die Rebellen inzwischen auch Dutzende strategisch bedeutende Orte in den Provinzen Idlib und Hama, wobei es zu Hama unterschiedliche Angaben gibt. Während die Aktivisten davon sprechen, dass sich Regierungstruppen auch hier zurückgezogen hätten, bestritt eine Quelle aus der syrischen Armee laut der Nachrichtenagentur AFP den Rückzug.

HTS und ihre Verbündeten hatten am Mittwoch eine überraschende Großoffensive gegen die Streitkräfte der syrischen Regierung gestartet. Bei den heftigsten Kämpfen seit 2020 wurden laut der Beobachtungsstelle bislang mehr als 320 Menschen getötet, darunter 44 Zivilisten.

HTS gilt als Nachfolger der Al-Nusra-Front, eines früheren Ablegers der Terrororganisation Al-Kaida in Syrien. Nach Angaben von Terrorismusexperten und Sicherheitsbehörden in den USA und Australien änderte die Gruppe 2016 jedoch ihren Namen und brach mit Al-Kaida. Trotz ihrer öffentlichen Abspaltung von Al-Kaida verfolge HTS eine salafistisch-dschihadistische Ideologie, schreibt die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Assad unter Druck

Der Vormarsch der Dschihadisten setzt Syriens Machthaber Baschar al-Assad erheblich unter Druck. Der Zeitpunkt für die Offensive ist seitens der Rebellen nach Ansicht von Experten günstig gewählt: Assads Verbündete - Russland, der Iran sowie die vom Iran finanzierte Terrororganisation Hisbollah im Libanon - sind durch Kriege in der Ukraine und in Nahost geschwächt.

Dennoch gibt sich Assad kämpferisch: Mithilfe seiner Freunde sei Syrien in der Lage, die Terrorattacken zurückzuschlagen, sagte Assad dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan, nach Angaben der staatlichen Rundfunkbehörde.

Im Laufe des Tages werde zudem der iranische Außenminister Abbas Araghtschi in Damaskus erwartet, um mit seinem syrischen Kollegen die Lage in Aleppo zu besprechen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Irna.

Russland sichert Syrien weiter Unterstützung zu

Russische Jets flogen nach Angaben der Beobachtungsstelle Luftangriffe in den Provinzen Idlib und Aleppo, erstmals seit 2016 sei auf die zweitgrößte Stadt des Landes selbst aus der Luft angegriffen worden. Die russische Armee teilte nach Angaben russischer Medien mit, zur Unterstützung der Regierung in Damaskus "extremistische" Gruppen in Syrien bombardiert zu haben. "Die Operation zur Abwehr der extremistischen Aggression wird fortgesetzt", zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass Oleg Ignasjuk, den stellvertretenden Leiter der russischen Mission in Syrien. Befehlsstellen, Artilleriestellungen und Lager der Rebellen seien angegriffen worden.

Nach Angaben aus Moskau telefonierte zudem der russische Außenminister Sergej Lawrow mit seinen Kollegen im Iran und in der Türkei. In den Gesprächen habe Lawrow seine Besorgnis über die "gefährliche Eskalation" der Kämpfe in Syrien zum Ausdruck gebracht, teilte das Außenministerium mit. Zudem beteuerte er, dass Syrien weiterhin unterstützt werde.

USA: Haben nichts mit der Offensive zu tun

Der iranische Außenminister Araghtschi sagte im Telefonat staatlichen iranischen Medien zufolge, die Angriffe der Rebellen seien Teil eines Plans der USA und Israels zur Destabilisierung der Region. Den Vorwurf wiesen die USA umgehend zurück. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, Sean Savett, teilte mit, das Land habe nichts mit der Offensive zu tun.

Aus Sicht der USA ist die Abhängigkeit von Russland und dem Iran einer der Gründe für die Verwundbarkeit des syrischen Machtapparats. Hinzu komme die Weigerung Assads, sich auf einen politischen Prozess zur Beendigung des Krieges einzulassen, sagte Savett weiter.