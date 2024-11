liveblog Krieg im Nahost ++ Hamas will in Kairo über Waffenruhe sprechen ++ Stand: 30.11.2024 04:47 Uhr

Vertreter der Hamas und der ägyptischen Regierung werden laut der Miliz die Gespräche über eine Waffenruhe wieder aufnehmen. In Israel haben Tausende Menschen für die Freilassung der Geiseln demonstriert. Die Entwicklungen im Liveblog.

Hamas will in Kairo über Waffenruhe sprechen

Der designierte US-Präsident Donald Trump strebt einem Bericht zufolge noch vor seinem Amtsantritt am 20. Januar eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung aller von der militant-islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln an.

Der republikanische Senator und Trump-Unterstützer Lindsey Graham sagte dem Nachrichtenportal Axios, Trump wolle eine schnellstmögliche Einigung zur Freilassung der Geiseln und Beendigung des Krieges erreichen, am besten noch vor seinem Einzug ins Weiße Haus. "Trump ist entschlossener denn je, dass die Geiseln freigelassen werden, und unterstützt eine Waffenruhe, die ein Geiselabkommen beinhaltet. Er möchte, dass dies jetzt geschieht", wurde Graham zitiert.

Erneut haben in Israel Tausende Menschen für die Freilassung der von der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln demonstriert. Bei der Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv wurde die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aufgefordert, mehr zu unternehmen, um die Freilassung der am 7. Oktober 2023 aus Israel entführten Menschen sicherzustellen.

"Es ist sehr wichtig für uns, dass die gesamte Nation auf allen Seiten mit uns ist", wurde Harut Nimrodi, Mutter eines entführten Mannes, in Medienberichten zitiert. Schätzungen zufolge dürften noch etwa die Hälfte der rund 100 verbliebenen Geiseln im Gazastreifen am Leben sein.

Vertreter der militant-islamistischen Hamas und der ägyptischen Regierung werden Angaben der Miliz zufolge die stockenden Gespräche über eine mögliche Waffenruhe im Gazastreifen wieder aufnehmen. Eine Delegation der Hamas werde in Kairo mit ägyptischen Regierungsvertretern über "Ideen für eine Waffenruhe und einen Gefangenenaustausch im Gazastreifen sprechen", sagte ein Hamas-Funktionär der Nachrichtenagentur AFP.

Nach dem Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der mit der Hamas verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon am Mittwochmorgen war auch in die Bemühungen für ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas wieder Bewegung gekommen. Die Hamas sei "bereit zu einem Abkommen", sagte ein Mitglied des Hamas-Politbüros. Dies habe sie auch den Vermittlern Ägypten, Katar und der Türkei mitgeteilt.

Die USA kündigten "einen weiteren Vorstoß" bei den bisher erfolglosen Vermittlungsbemühungen an.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Südlibanon eine fahrbare Raketenabschussrampe der Hisbollah angegriffen. Im Westjordanland hat ein Angreifer das Feuer auf einen Bus eröffnet. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.