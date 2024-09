liveblog Krieg in Nahost ++ Israel meldet Raketenangriff aus dem Jemen ++ Stand: 15.09.2024 07:09 Uhr

Eine aus dem Jemen abgeschossene Rakete ist nach Angaben der israelischen Armee im Zentrum des Landes eingeschlagen. Erneut haben in Tel Aviv Tausende für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln demonstriert. Die Entwicklungen im Liveblog.

In Israel ist am frühen Morgen eine Rakete abgefangen worden. Die Rakete sei aus östlicher Richtung gekommen und in offenes Gebiet gestürzt, teilte das israelische Militär in seinem Telegram-Kanal mit. Das Geschoss sei aus dem Jemen abgefeuert worden, hieß es laut Israels Militär weiter. Zuvor hatten am frühen Morgen im Zentrum des Landes die Warnsirenen geheult. Beim Abfangen der Rakete seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Das Militär untersuche den Vorfall.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Erneut haben Tausende Israelis für ein rasches Abkommen zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln demonstriert. Die Demonstranten in Jerusalem und Tel Aviv schwenkten israelische Fahnen und trugen Transparente mit Forderungen wie "Bringt sie nach Hause", "Schließt ein Abkommen" oder "Beendet das Blutvergießen".

Nach Angaben der Organisatoren hat die Zahl der Teilnehmer an den wöchentlichen Protesten zugenommen, seitdem die israelischen Behörden Anfang September die Tötung von sechs Geiseln im südlichen Gazastreifen durch die Hamas bekanntgegeben hatten.

Drei Wochen nach dem Huthi-Angriff auf einen Öltanker hat die Abschleppaktion begonnen. In der Türkei haben zahlreiche Menschen an der Beerdigung der türkisch-amerikanischen Aktivistin Eygi teilgenommen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.