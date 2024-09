Huthi-Miliz Rakete aus Jemen erreicht Israels Zentrum Stand: 15.09.2024 13:19 Uhr

Am frühen Morgen heulten im Zentrum Israels die Warnsirenen: Eine aus dem Jemen auf Israel abgefeuerte ballistische Rakete ist nach Militärangaben abgefangen worden. Premier Netanyahu kündigte eine harte Reaktion an.

Eine Rakete der mit Iran verbündeten Huthi-Miliz aus dem Jemen hat am Morgen Israels Zentrum erreicht. Raketenteile seien in einem Bahnhof in der Stadt Modiin zwischen Tel Aviv und Jerusalem sowie auf offenem Gebiet eingeschlagen. Südöstlich von Tel Aviv sei es dabei zu einem Brand gekommen, hieß es vom Militär. Zunächst hatte es geheißen, die Rakete sei lediglich auf unbewohntem Gebiet niedergegangen.

Berichte über Verletzte oder Schäden gab es nach Angaben des israelischen Militärs nicht.

Netanyahu kündigt Vergeltung an

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte eine harte Reaktion auf den Luftangriff an. Die Huthi hätten eigentlich wissen müssen, dass jeder, der versuche, Israel Schaden zuzufügen, einen hohen Preis dafür zahlen müsse, sagte er nach Angaben seines Büros während der wöchentlichen Kabinettssitzung. "Jeder, der uns angreift, wird unserer Faust nicht entkommen", sagte er.

Kurz vor dem Einschlag der Rakete ertönten in Tel Aviv und im ganzen Zentrum Israels Sirenen, woraufhin Bewohner Schutzräume aufsuchten. Es waren Explosionsgeräusche zu hören, die nach Angaben des Militärs von Abfangraketen stammten.

Bilder in israelischen Medien zeigten auch am Flughafen Ben Gurion Menschen, die in Schutzräume liefen. Nach Angaben der Flughafenbehörde wurde der normale Betrieb kurz darauf wieder aufgenommen.

Seit Ausbruch des Kriegs mehrfacher Beschuss

Der stellvertretende Leiter des Medienbüros der Huthi, Nasruddin Amer, behauptete in einem Beitrag auf X, dass eine jemenitische Rakete Israel erreicht habe, nachdem "20 Raketen es nicht geschafft hatten, sie abzufangen".

Auf Bildern war zu sehen, dass in einem Feld im Zentrum Rauch aufstieg. Medienberichten zufolge war zuerst nicht klar, ob das Feuer von der Rakete selbst oder von Trümmern der Abfangraketen ausgelöst wurde.

Der Angriff war offenbar das erste Mal, dass die Huthi-Miliz mit einer Rakete tief in den israelischen Luftraum eingedrungen ist. Seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs im vergangenen Oktober haben die Huthi Israel mehrmals beschossen, um sich mit den Palästinensern zu solidarisieren.

Huthi-Drohne erreichte im Juli Tel Aviv

Die meisten dieser Raketen wurden abgeschossen. Eine schlug jedoch im März auf offenem Gelände in der Nähe des israelischen Hafens Eilat am Roten Meer ein. Im Juli erreichte eine Huthi-Drohne Tel Aviv, tötete einen Mann und verletzte vier weitere. Der Angriff veranlasste Israel zu einem größeren Luftangriff auf militärische Ziele der Houthi in der Nähe des jemenitischen Hafens Hodeidah, bei dem sechs Menschen getötet und 80 verwundet wurden.

Unterdessen teilte das israelische Militär mit, dass am Morgen 40 Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden. Sie wurden demnach entweder abgefangen oder landeten auf offenem Gelände. Verletzte wurden nicht gemeldet.