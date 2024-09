liveblog Krieg in Nahost ++ UN-Resolution zu Israels Besatzungspolitik ++ Stand: 14.09.2024 04:37 Uhr

Die UN-Vollversammlung soll über eine Resolution abstimmen, die Israel dazu auffordert, die illegale Besetzung palästinensischer Gebiete zu beenden. Im Westjordanland hat Israels Militär einen UNRWA-Mitarbeiter erschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ein Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA ist der Organisation zufolge auf dem Dach seines Hauses in Fara im nördlichen Westjordanland erschossen worden. Das Hilfswerk betonte, dass es sich um den ersten Fall seit zehn Jahren gehandelt habe, bei dem ein Mitarbeiter im Westjordanland gewaltsam ums Leben kam.

Laut dem israelischen Militär habe der getötete UNRWA-Mitarbeiter israelische Soldaten mit Sprengsätzen angegriffen. Obwohl bei der UNRWA angestellt, sei der Mann dem Besatzungsmilitär schon davor durch "terroristische Aktivitäten" aufgefallen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Das israelische Militär gab zudem an, bei einer Anti-Terror-Operation im nördlichen Westjordanland fünf bewaffnete Männer, getötet zu haben. Bei ihnen handele es sich um Militante, sie seien in der Ortschaft Tubas bei einem gezielten Luftangriff getötet worden, hieß es in einer Mitteilung der Streitkräfte.

Mit einer neuen Resolution in der UN-Vollversammlung wollen die Palästinenser den Druck auf Israel zum Rückzug aus besetzten Gebieten erhöhen. Eine Reihe von Staaten beantragte eine Sitzung des größten UN-Gremiums zur Abstimmung über eine Resolution, die die Umsetzung eines Rechtsgutachtens des obersten UN-Gerichts zum Nahost-Konflikt durchsetzen soll. Das Treffen soll am 17. September stattfinden.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hatte im Juli in einem Rechtsgutachten festgestellt, das die Besatzung der palästinensischen Gebiete illegal sei und so schnell wie möglich beendet werden müsse. Israel hatte dies ignoriert. Die UN-Vollversammlung soll nun über eine Beschlussvorlage abstimmen, die unter anderem fordert, dass "Israel seine unrechtmäßige Anwesenheit im besetzten palästinensischen Gebiet" innerhalb von zwölf Monaten beenden müsse.

