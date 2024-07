liveblog Krieg in Nahost ++ Hamas stellt möglichen Geisel-Deal infrage ++ Stand: 14.07.2024 08:34 Uhr

Nach dem Angriff mit vielen Toten in Chan Junis lässt die Hamas offen, was nun aus den Verhandlungen über einen Geisel-Deal wird. Israels Armee greift Ziele in Syrien und Libanon an. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens mit Dutzenden Toten sind die Aussichten auf eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln der Hamas ungewiss. Alle Optionen seien offen, einschließlich des Abbruchs der indirekten Verhandlungen, sagte der Vize-Vorsitzende der Terrororganisation, Chalil al-Hajja, dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Ihr militärischer Anführer im Gazastreifen, Mohammed Deif, sei bei dem israelischen Angriff nicht getötet worden, erklärte die Hamas.

Israels Armee zielte mit dem Angriff westlich der Stadt Chan Junis nach eigenen Angaben auf den Anführer des militärischen Hamas-Arms. Palästinensischen Angaben zufolge wurden bei dem Luftangriff mindestens 90 Menschen getötet.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Auslandschef der Hamas, Ismail Hanija, warf Israels Premier Benjamin Netanyahu vor, mit "abscheulichen Massakern" einen Waffenstillstand in dem Krieg zu blockieren. Er forderte die Vermittlerstaaten bei den indirekten Verhandlungen - Ägypten, Katar und die USA - auf, Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen zu stoppen. Alle Optionen seien offen, aber die Hamas werde "Netanyahu weder das geben, was er will, noch ihm die Möglichkeit geben, sie für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich zu machen", wurde al-Hajja vom arabischen Fernsehsender Al Dschasira weiter zitiert.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in Reaktion auf eine Bedrohung durch Drohnen Ziele im benachbarten Syrien angegriffen. Wie die israelische Armee mitteilte, hätten sich zwei Drohnen von syrischem Gebiet aus Israel genähert. Sie seien erfolgreich abgefangen worden. Darauf habe die Luftwaffe in der Nacht eine Kommandozentrale sowie Terroranlagen angegriffen, die von der Luftabwehreinheit des syrischen Militärs genutzt würden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Nach unbestätigten arabischen Berichten wurde der Anführer des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in Syrien bei dem Angriff getötet.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele in dem Nachbarland. Der jüdische Staat will mit den Angriffen in Syrien verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Syriens.

Die israelische Luftwaffe hat nach Beschuss durch die proiranische Hisbollah Stellungen der Miliz in Südlibanon beschossen. Wie die israelische Armee mitteilte, wurde die Anlage bombardiert, von wo aus zuvor Geschosse auf den Norden Israels abgefeuert worden seien. Zudem seien eine Reihe weiterer "terroristischer Infrastrukturen" der Hisbollah angegriffen worden. Nähere Details wurden nicht genannt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf anonyme Quellen aus ägyptischen Sicherheitskreisen berichtet, sollen die Verhandlungen über eine erneute Waffenruhe im Gazastreifen unterbrochen sein, nachdem in den vergangenen drei Tagen kein Ergebnis erzielt werden konnte.

Dem Bericht zufolge sehen die Quellen die Verantwortung auf der Seite des israelischen Verhandlungsteam, das zunächst Bedingungen zugestimmt habe, die Äußerungen aber dann wieder zurückgezogen und eigene neue Bedingungen aufgestellt habe. Das drohe die gesamten Versuche, ein Verhandlungsergebnis zu erzielen, zu blockieren.

