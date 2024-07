liveblog Krieg in Nahost ++ Netanyahu stellt offenbar neue Forderung ++ Stand: 13.07.2024 08:35 Uhr

In den Verhandlungen über ein Geisel-Abkommen soll Israels Premierminister Netanyahu eine neue Forderung aufgestellt haben. Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben ein Schiff im Roten Meer beschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Eine offenbar neue Forderung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu könnte einem Medienbericht zufolge die diplomatischen Bemühungen um ein Geisel-Abkommen mit der islamistischen Hamas im Gazakrieg zum Scheitern bringen. Der Regierungschef soll in Beratungen mit den israelischen Verhandlern als weitere Bedingung für den Abschluss eines Abkommens festgelegt haben, dass dieses Regelungen enthalten müsse, die eine Rückkehr bewaffneter Kämpfer aus dem Süden in den Norden des Gazastreifens verhindern.

Das schrieb laut der Nachrichtenagentur dpa der gut informierte Journalist Barak Ravid im Nachrichtenportal walla.co.il unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten israelischen Teilnehmer der derzeitigen indirekten Verhandlungen, bei denen Ägypten, Katar und die USA vermitteln.

Mehrere Teilnehmer des Verhandlungsteams hätten Vorbehalte gegen diese neue Forderung geäußert, teilte die Quelle mit. Sie sei nicht durchführbar. Es sei nicht klar, warum Netanyahu sie erhoben habe. Das Amt des Ministerpräsidenten wies in walla.co.il die Behauptung, wonach Netanyahu eine neue Forderung erhoben habe, als "grundsätzlich falsch" und "grundlos" zurück. Kritiker unterstellen dem Ministerpräsidenten, an einer Verhandlungslösung nicht interessiert zu sein.

Die Huthi-Milizen aus dem Jemen haben das Schiff "Charysalis" im Roten Meer und in der Meeresstraße von Bab al-Mandab mit einer Reihe von ballistischen Raketen, Marineinfanterie-Raketen und Drohnen beschossen. Das sagt ein Militärsprecher der vom Iran unterstützten Rebellen.

Die Miliz greift seit Monaten Schiffe in den Gewässern vor dem Land an. Damit wollen sie sich nach eigenen Angaben mit den Palästinensern im Gazastreifen solidarisieren. Das Rote Meer gilt vielen Reedern nach dem Beschuss von Schiffen durch die Huthi-Rebellen als zu gefährlich. Sie nehmen daher große Umwege um Afrika herum in Kauf, wodurch sich Lieferungen verzögern.

UN-Generalsekretär Guterres fordert mehr Mittel für das Palästinenserhilfswerk UNRWA. Israels Militär meldet den Tod eines Soldaten bei Gefechten an der Grenze zum Libanon.