liveblog Krieg in Nahost ++ Biden: Fortschritte bei Israel-Hamas-Verhandlungen ++ Stand: 12.07.2024 05:37 Uhr

Laut US-Präsident Biden gibt es bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas Fortschritte. Das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt hat wieder den Betrieb aufgenommen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Nach Angaben des britischen Unternehmens für Sicherheit auf See, Ambrey, hat es im Roten Meer zwei Explosionen gegeben. Ein Handelsschiff habe den Vorfall etwa 21 Seemeilen westlich der jemenitischen Hafenstadt Mocha am frühen Freitag gemeldet. Genauere Informationen liegen bislang keine vor.

Bei den Verhandlungen über eine Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen gibt es nach Angaben von US-Präsident Joe Biden Fortschritte. "Die Vereinigten Staaten arbeiten seit Monaten daran, eine Waffenruhe in Gaza zu erreichen, die Geiseln nach Hause zu bringen und den Weg für Frieden und Stabilität im Nahen Osten zu ebnen", sagte Biden bei einer Pressekonferenz auf dem NATO-Gipfel in Washington.

"Das sind schwierige, komplexe Fragen", fuhr Biden fort. Es gebe noch einige Lücken zu schließen. "Wir machen Fortschritte. Der Trend ist positiv und ich bin entschlossen, dieses Abkommen abzuschließen und diesen Krieg zu beenden, der jetzt aufhören sollte", sagte Biden. Nach dem Ende des Krieges solle Israel den Gazastreifen nicht besetzen. Er unterstütze Israels Vorhaben, die radikalislamische Hamas zu besiegen, es sei aber an der Zeit, den Krieg zu beenden. Biden sprach sich erneut für eine Waffenruhe aus.

Eines der größten Krankenhäuser in der Stadt Gaza hat den Betrieb teilweise wieder aufgenommen. Die Mitarbeiter öffneten die Notaufnahme des Al-Ahli-Krankenhauses und nahmen neue Patienten auf, der Rest der Einrichtung war jedoch weiterhin nicht funktionsfähig. Die Klinik wurde am Montag geräumt, nachdem das israelische Militär vor einer Offensive Evakuierungsanordnungen herausgegeben hatte. Die Mitarbeiter brachten die Patienten in das Indonesische Krankenhaus in einem anderen Teil des nördlichen Gazastreifens.

Das israelische Militär erklärte später, es habe den Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen in Gaza mitgeteilt, dass eine Evakuierung nicht nötig sei. Mit der Wiedereröffnung des Krankenhauses sind nach Angaben der Vereinten Nationen 14 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise funktionsfähig.

