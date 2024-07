Gazastreifen Hamas meldet 71 Tote nach Angriff bei Chan Yunis Stand: 13.07.2024 14:12 Uhr

In Chan Yunis im Süden des Gazastreifens sind nach Hamas-Angaben mehr als 70 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Die Islamisten sprechen von einem "abscheulichen Massaker", Israel von einem Angriff auf zwei Hamas-Anführer.

Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben der militant-islamistischen Hamas mindestens 71 Palästinenser getötet worden. Weitere 289 Menschen seien bei dem Angriff auf das Flüchtlingslager von Al-Mawasi bei Chan Yunis verletzt worden, gab das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen bekannt. Es sprach von einem "abscheulichen Massaker".

Viele Tote und Verletzte wurden laut Hamas in das nahe gelegene Nasser-Hospital gebracht. In dem Krankenhaus zählten Journalisten der Nachrichtenagentur AP mehr als 40 Leichen. Zeugen berichteten, es habe mehrere Angriffe gegeben.

Israel: Angriff galt Hamas-Anführer

Laut einem israelischen Regierungsvertreter galt der Angriff in Chan Yunis dem Anführer des militärischen Arms der Hamas, Mohammed Deif. Auch Rafa Salama, ein weiteres Führungsmitglied der Terrorgruppe, sei ins Visier genommen worden. Ob Deif und Salama getötet wurden, ließ die Regierungsvertreter jedoch offen.

Deif gilt vielen Experten als der Chefstratege hinter dem von der Hamas angeführten Terrorattacke im Süden Israels am 7. Oktober mit fast 1.200 Toten. Seit Jahren steht Deif weit oben auf der Fahndungsliste Israels. Er soll in der Vergangenheit mehrere israelische Attentatsversuche überlebt haben.

Etwa 75.000 Menschen im Flüchtlingslager

Das Flüchtlingslager Al-Mawasi liegt in einem Küstengebiet, das von Israel als "humanitäre Zone" deklariert wurde. Es soll sich vom Norden Rafahs bis nach Chan Yunis erstrecken.

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Mai haben dort zwischen 60.000 und 75.000 Menschen Schutz gesucht, vor allem nach dem Beginn der israelischen Offensive in der Stadt Rafah ganz im Süden des Gazastreifens. Hilfsorganisationen warnten vor prekären Lebensbedingungen in dem Lager.