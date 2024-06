liveblog Krieg in Nahost ++ Ultraorthodoxe protestieren gegen Wehrpflicht ++ Stand: 01.07.2024 01:51 Uhr

In Israel haben Tausende Ultraorthodoxe gegen die gerichtlich verfügte Wehrpflicht protestiert. Bei einem Drohnenangriff aus dem Libanon sind laut Armee mehrere israelische Soldaten verletzt worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In Israel haben Tausende ultraorthodoxe Männer gegen die gerichtlich verfügte Verpflichtung zum Wehrdienst in der israelischen Armee protestiert. Laut örtlichen Medienberichten kam es gestern Abend in Jerusalem zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Mit berittenen Beamten und einem Wasserwerfer versuchten die Einsatzkräfte demnach die in schwarzen Anzügen gekleideten Demonstranten auseinanderzutreiben. Polizisten seien angegriffen und mit Steinen beworfen worden. Fünf Randalierer seien festgenommen worden.

Auslöser der Proteste war ein kürzlich ergangenes Urteil des höchsten Gerichts des Landes, wonach fortan auch ultraorthodoxe Männer zum Wehrdienst verpflichtet werden müssen. Das Urteil gilt als Rückschlag für die rechtsreligiöse Regierung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.

Bei einem Drohnenangriff auf die nördlichen Golanhöhen sind nach Angaben der israelischen Armee 18 ihrer Soldaten verletzt worden. Einer der Soldaten sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Militär am Abend mit.

Die Luftwaffe habe in Reaktion auf den Angriff Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon attackiert, hieß es weiter. Dabei sei auch eine Abschussrampe bombardiert worden, von der ein Projektil auf den Norden Israels abgefeuert worden sei. Zusätzlich habe die eigene Artillerie in mehreren Gebieten im Südlibanon "Bedrohungen beseitigt", hieß es. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Nachdem der provisorische Pier in Gaza abgebaut wurde, verlagern die UN die Hilfsgüter. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hisbollah im Libanon angegriffen. Die Entwicklungen zum Nachlesen.