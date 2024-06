liveblog Krieg in Nahost ++ Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an ++ Stand: 30.06.2024 11:11 Uhr

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Stellung der Hisbollah im Libanon angegriffen. Israel verlängert die Zusammenarbeit israelischer und palästinensischer Banken. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Offensive in Schedschaija, einem Viertel im Osten der Stadt Gaza, fortgesetzt. Die Truppen hätten in den letzten Tagen mehrere Terroristen der islamistischen Hamas-Milizen ausgeschaltet, Waffen gefunden und gezielte Angriffe auf mit Sprengfallen versehene Kampfstellungen durchgeführt, teilte die israelische Armee mit.

Palästinenser vor Ort sitzen dagegen in der Falle, wie der Sender Al Jazeera auf seiner Webseite unter Berufung auf Augenzeugen berichtet. Seit Tagen durch Artilleriebeschuss und Luftangriffe bedroht, fänden sie keine Nahrung mehr. Einige Menschen seien verletzt, Rettungsdienste könnten aber nicht zu ihnen vordringen. Die Angaben aller Seiten ließen sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut eine Stellung der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah im Süden des Libanons angegriffen. Es sei in der Nacht militärische Infrastruktur der Hisbollah attackiert worden, teilte Israels Armee mit. Ob es dabei Tote oder Verletzte gab, wurde nicht genannt. Die Angaben konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden.

Israel liefert sich seit Beginn des Gaza-Krieges täglich Schusswechsel mit der Hisbollah im Grenzgebiet zum Libanon. Es wird befürchtet, dass sich ein möglicher offener Krieg zwischen Israel und dem Libanon zu einem regionalen Konflikt ausweiten könnte.

Israel ermöglicht weiterhin die Zusammenarbeit zwischen dem israelischen Bankensystem und den palästinensischen Banken im besetzten Westjordanland. Finanzminister Bezalel Smotrich habe die Genehmigung dafür auf einer Kabinettssitzung verlängert, teilte sein Ministerium mit.

Die Ausnahmeregelung, die Ende Juni auslaufen sollte, erlaubt es israelischen Banken, Zahlungen in Schekel für Dienstleistungen und Gehälter, die an die Palästinensische Autonomiebehörde gebunden sind, abzuwickeln. Die palästinensische Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass Geschäfte in israelischen Schekel problemlos laufen.

Der israelische Außenminister Israel Katz hat die Regierung des Irans gewarnt. "Ein Regime, das mit Zerstörung droht, verdient, zerstört zu werden", schrieb Katz auf der Plattform X. Israel werde zudem mit aller Kraft gegen die vom Iran unterstützte radikal-islamische Hisbollah vorgehen, wenn diese nicht aufhöre, Israel vom Libanon aus zu beschießen und sich nicht aus der Grenzregion entferne.

Die iranische Mission bei den Vereinten Nationen hatte zuvor eine Erklärung veröffentlicht, in der Israel im Falle "einer umfassenden militärischen Aggression im Libanon" mit einem "vernichtenden Krieg" gedroht wird.

In Israel demonstrierten Tausende für die Freilassung der Hamas-Geiseln sowie für Neuwahlen. Israel hat Teile der Stadt Gaza angegriffen - laut palästinensischen Angaben hat es dabei mehrere Tote gegeben. Die Entwicklungen vom Samstag zum Nachlesen.