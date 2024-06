liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Pier im Gazastreifen wieder in Betrieb ++ Stand: 09.06.2024 02:56 Uhr

Die USA haben den Pier für Hilfslieferungen im Gazastreifen wieder in Betrieb genommen. Außenministerin Baerbock sieht nach der Befreiung von vier Geiseln einen Hoffnungsschimmer. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Nach tagelanger Unterbrechung wegen Sturmschäden haben die USA die Lieferung von Hilfsgütern über eine Anlegestelle an der Küste des Gazastreifens wieder aufgenommen. Die Hilfslieferungen wieder angelaufen, erklärte das US-Militärkommando für die Region (Centcom) mit. Dabei seien knapp 492 Tonnen Hilfsgüter für die Bevölkerung im Gazastreifen geliefert worden. Die Hilfslieferungen auf dem Seeweg waren Ende Mai unterbrochen worden, nachdem der provisorische Pier vor der Küste des Palästinensergebiets bei einem Sturm beschädigt worden war.

Da der Gazastreifen selbst über keinen Hafen verfügt, hatte das US-Militär im April mit dem Bau der Anlegestelle begonnen, um auf dem Seeweg Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet bringen zu können. Die israelische Armee kämpft seit acht Monaten im Gazastreifen gegen die Terrororganisation Hamas.

Der Anteil palästinensischer Frauen und Kinder, die im Krieg zwischen Israel und der Hamas getötet werden, ist einer Datenanalyse der Nachrichtenagentur AP zufolge stark zurückgegangen. Die Entwicklung fällt zusammen mit einer Änderung der israelischen Kampftaktik und widerspricht den Erklärungen des von der radikal-islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, auf dessen Daten sich die AP-Analyse stützt.

Der Trend ist bedeutsam, weil die Todesrate unter Frauen und Kindern als zuverlässigster Indikator für die Zahl ziviler Opfer in dem Konflikt gilt. Zu Kriegsbeginn im Oktober lag der Anteil bei mehr als 60 Prozent. Für den Monat April betrug er nun weniger als 40 Prozent. Das Gesundheitsministerium in Gaza unternahm keinen Versuch, den Sachverhalt richtigzustellen.

Israel steht wegen der beispiellosen Zahl an getöteten Zivilpersonen im Gazastreifen international massiv unter Druck. Vielfach wird infrage gestellt, ob die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu genug unternimmt, um zivile Opfer zu vermeiden.

Vor der Küste des Jemen ist laut dem britischen Unternehmen für Sicherheit auf See, Ambrey, ein Frachter von einer Rakete getroffen worden und hat Feuer gefangen. "Das Schiff war mit einer Geschwindigkeit von 8,2 Knoten auf dem Golf von Aden in südwestlicher Richtung unterwegs, als der vordere Bereich von einer Rakete getroffen wurde. Ein Feuer brach aus, wurde aber neutralisiert", so Ambrey in einer Mitteilung. "Eine zweite Rakete wurde gesichtet, traf das Schiff aber nicht. Personen an Bord kleiner Boote in der Nähe eröffneten während des Vorfalls das Feuer auf das Schiff."

Das Schiff habe seinen Kurs mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung eines Hafens geändert, es seien laut Ambrey keine Verletzungen gemeldet worden.

Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach der Befreiung von vier israelischen Geiseln neue Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe im Gaza-Streifen. "Die Hamas hat es in der Hand und muss dem Vorschlag für ein Abkommen über eine Feuerpause zustimmen", sagt die Grünen-Politikerin den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Es liegt auf dem Tisch und kann der Einstieg in das Ende des Kriegs sein." Für die Familien der vier Geiseln sei es ein fast nicht mehr erhoffter Moment des Glücks. "Und für die Menschen im Nahen Osten ist es ein Hoffnungsschimmer", sagt Baerbock.

