Israels Militär meldet Erfolg Vier Hamas-Geiseln lebend aus Gazastreifen befreit Stand: 08.06.2024 14:23 Uhr

Es ist die größte Rettungsaktion im Gazastreifen seit dem 7. Oktober: Die israelische Armee hat die Befreiung von vier Hamas-Geiseln vermeldet. Die Operation habe in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat stattgefunden.

Die israelische Armee hat nach eigener Aussage vier im Gazastreifen festgehaltene Geiseln befreit. Militärsprecher Daniel Hagari teilte mit, es habe sich um eine "komplexe Operation" in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat gehandelt, wo die Entführten aus zwei Häusern in einem Wohnviertel befreit worden seien. Neben dem Militär seien auch Polizeikräfte und der Geheimdienst Shin Bet daran beteiligt gewesen.

Es handelt sich den Angaben nach um drei Männer und eine Frau, die am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden waren: die 25-jährige Noa Argamani, den 21-jährigen Almog Meir, den 27-jährigen Andrei Kozlov und den 40-jährigen Schlomi Ziv. Zwei von ihnen arbeiteten laut Medienberichten während des Festivals im Sicherheitsbereich. Allen vier Befreiten soll es laut Hagari gesundheitlich den Umständen entsprechend gut gehen, sie wurden ins Tel Hashomer Krankenhaus in Ramat Gan gebracht.

Spezialoperation unter schwerem Beschuss

Der Militärsprecher spricht von der größten Rettungsoperation für Geiseln seit Ausbruch des Gaza-Kriegs. Hunderte israelische Soldaten seien an der Spezialoperation beteiligt gewesen, sagte Hagari, im israelischen Fernsehen. Der Einsatz sei wochenlang geplant worden. Es habe schweren Beschuss gegeben, ein Polizist wurde demnach schwer verletzt.

Mediziner im Gazastreifen meldeten inzwischen 50 Tote und mindestens 24 Verletzte nach Angriffen der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Nuseirat sowie die Stadt Deir al-Balah. Es ist bislang unklar, ob die Menschen bei den Einsätzen der Armee zur Rettung der Geiseln ums Leben kamen.

ARD-Korrespondentin Hanna Resch sagte in der tagesschau, dass sich die innen- und außenpolitische Bedeutung des Militäreinsatzes bislang noch nicht abschätzen lasse. Laut palästinensischen Quellen wurden bei der Operation erneut auch Frauen und Kinder getötet - allerdings sind diese Angaben derzeit nicht unabhängig bestätigt. "Es wird auf jeden Fall Einfluss nehmen auf die Verhandlungen", sagte Resch mit Blick auf die weiterhin andauernden Gespräche zu einer möglichen Waffenruhe.

Verteidigungsminister: "Heldenhafte Operation"

Besonders das Schicksal der nun befreiten Noa Argamani hat Israel bewegt. Videoaufnahmen ihrer Entführung auf einem Motorrad gingen um die Welt. Ihre Mutter leidet an Krebs im Endstadium. Die Frau hatte immer wieder darum gebeten, ihre Tochter vor ihrem Tod noch einmal sehen zu dürfen.

Ein Video auf der Plattform X zeigt Noa Argamani mit ihrem Vater:

"Wir sind überglücklich, euch zu Hause zu haben", schrieb Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant auf der Plattform X. Er sprach von einer "heldenhaften Operation".

Die Hamas hatte bei ihrem Terrorangriff auf den Süden Israels rund 250 Geiseln verschleppt. Etwa die Hälfte von ihnen war während einer einwöchigen Feuerpause im November freigekommen. Nach israelischen Angaben verblieben damit noch mehr als 100 Geiseln in der Gewalt von Extremisten. Bei etwa einem Viertel von ihnen wird vermutet, dass sie bereits nicht mehr am Leben sind.

Ein Sprecher der militant-islamistischen Hamas sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Befreiung der vier Geiseln nach neun Monaten sei ein "Zeichen des Scheiterns, kein Erfolg".

Gantz verschiebt Pressekonferenz

Israels Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz, der derzeit als Minister ohne Ressort dem israelischen Kriegskabinett angehört, verschob nach der Nachricht über die Befreiung sein für den Abend angekündigtes Statement. Beobachter hatten die anberaumte Pressekonferenz als ein Zeichen für einen bevorstehenden Rücktritt gewertet. Einen neuen Termin für die Pressekonferenz nannte Gantz bislang nicht.

Gantz hatte bereits vor Wochen damit gedroht, das Kabinett zu verlassen, sollten Premierminister Benjamin Netanyahu und seine rechtsreligiöse Regierung bis zum heutigen 8. Juni keinen Nachkriegsplan für den Gazastreifen vorlegen.