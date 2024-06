liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Blinken will für Feuerpause werben ++ Stand: 08.06.2024 03:54 Uhr

US-Außenminister Blinken startet kommende Woche zu einer neuen Nahost-Reise. Er will für eine Waffenruhe im Gazastreifen werben. Israel hat mitgeteilt, in der angegriffenen Schule mehrere Terroristen getötet zu haben. Die Entwicklungen im Liveblog.

US-Außenminister Antony Blinken möchte sich bei einer weiteren Nahostreise in der kommenden Woche für ein Abkommen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg starkmachen. Blinken werde zwischen Montag und Mittwoch Ägypten, Israel, Jordanien und Katar besuchen, teilte sein Ministerium mit.

Bei den Gesprächen wird es demnach um den von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Plan für eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen gehen. Weder Israel noch die Hamas haben dem mehrstufigen Plan bisher zugestimmt. Er sieht neben einem Ende der Kampfhandlungen und der Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der Islamisten auch den Wiederaufbau des von der Terrororganisation beherrschten und von israelischen Angriffen schwer getroffenen Küstenstreifens vor.

In den USA wollen heute Aktivistengruppen wie CODEPINK und der Council on American Islamic Relations im Rahmen eines Protests gegen den Krieg im Gazastreifen das Weiße Haus umzingeln. "In Vorbereitung auf die Veranstaltungen an diesem Wochenende in Washington, D.C., bei denen es zu großen Menschenansammlungen kommen kann, wurden in der Nähe des Weißen Hauses zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen", sagt ein Sprecher des US-Geheimdienstes.

US-Präsident Joe Biden und das Weiße Haus haben bereits erklärt, dass sie friedliche Proteste unterstützen, nicht aber Chaos und Gewalt.

Nach dem Angriff auf eine vom UN-Palästinenserhilfswerk betriebene Schule im Gazastreifen hat die israelische Armee weitere Einzelheiten zu dem Angriff bekannt gegeben. Bei dem Angriff auf die UNRWA-Schule nahe der Siedlung Nuseirat seien "17 Terroristen" getötet worden, erklärte die Armee. Unter den "acht weiteren" inzwischen identifizierten "Terroristen" seien sechs Mitglieder des militärischen Arms der Hamas gewesen. Einer von ihnen sei an dem Großangriff auf Israel vom 7. Oktober beteiligt gewesen.

In der Nacht zum Donnerstag hatte Israel nach eigenen Angaben einen "gezielten Luftangriff" mit "Präzisionswaffen" auf die Schule ausgeführt, in der sich laut Armee ein Hamas-Stützpunkt befand. Nach Angaben eines örtlichen Krankenhauses wurden dabei mindestens 37 Menschen getötet. UNRWA-Chef Philippe Lazzarini sprach von mindestens 35 Todesopfern.

Israelischen Angaben zufolge nutzten rund 30 Mitglieder der Hamas und der islamistischen Miliz Islamischer Dschihad drei Klassenzimmer in der Schule, um von dort aus "ihre Terrorkampagne zu steuern". Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen vor acht Monaten beschuldigt Israel die Hamas, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen und zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen für ihre Infrastruktur zu nutzen. Die Hamas streitet dies ab.

