Vermuteter Hamas-Unterschlupf Zahlreiche Todesopfer bei Angriff auf Schulgebäude Stand: 06.06.2024 13:23 Uhr

Bei einem Angriff auf eine Schule im Gazastreifen sind laut Israels Armee zahlreiche Hamas-Kämpfer getötet worden. Das UNRWA spricht von mindestens 35 Toten. Aus Kliniken hieß es, bei den meisten Toten handele es sich um Frauen und Kinder.

Die israelische Armee hat ein Schulgebäude im Gazastreifen angegriffen, in dem laut Armee 20 bis 30 Mitglieder der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) Unterschlupf gesucht und die Schule für ihre Aktivitäten missbraucht hätten.

Die Mitglieder der Terrorgruppen hätten sich in drei verschiedenen Klassenräumen der Schule im Flüchtlingsviertel Nuseirat befunden. Erste Erkenntnisse wiesen darauf hin, dass viele von ihnen bei dem Angriff getötet worden seien, sagte der Militärsprecher Peter Lerner - darunter auch Kämpfer, die bei den Angriffen auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen seien.

Palästinenser trauern vor einem Krankenhaus um Angehörige, die laut palästinensischen Angaben bei dem israelischen Angriff auf die Schule getötet wurden.

UNRWA: Mindestens 35 Todesopfer

Die Schule wird vom UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA betrieben. Der militant-islamistischen Hamas zufolge wurden mindestens 27 Menschen getötet, die Schutz gesucht hatten. Eine Sprecherin des UNRWA sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es habe 35 bis 45 Todesopfer gegeben, die genaue Zahl sei aber nicht bestätigt.

Aus Klinikkreisen im Gazastreifen hieß es, die meisten Opfer seien Frauen, Kinder und Jugendliche. Mehr als 50 weitere Menschen seien verletzt worden. In dem bombardierten Gebäude hatten palästinensischen Angaben zufolge auch Vertriebene Schutz gesucht.

Die Schule sei in den vergangenen Tagen beobachtet und der Angriff zweimal verschoben worden, um zivile Opfer zu vermeiden, erklärte Lerner. Die Binnenflüchtlinge hätten sich nicht in dem angegriffenen Bereich aufgehalten und das Militär habe aktuell keine Kenntnisse über mögliche zivile Opfer infolge des Angriffs, sagte er weiter. Die widersprüchlichen Aussagen der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Seit Kriegsbeginn dienen Schulgebäude des UN-Palästinenserhilfswerks häufig Binnenflüchtlingen als Zufluchtsort - auch in der Hoffnung, dass Israel die UN-Gebäude in der Regel nicht gezielt angreift. Israel wiederum wirft der Hamas immer wieder vor, aus zivilen Einrichtungen heraus zu operieren und Zivilisten damit in Gefahr zu bringen oder bewusst als Schutzschild zu missbrauchen.