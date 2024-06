liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Israel greift Hamas-Stellung in Schule an ++ Stand: 06.06.2024 06:44 Uhr

Das israelische Militär hat mutmaßliche Stellungen der Hamas in einem UNRWA-Schulgebäude im Gazastreifen attackiert. UNICEF warnt, ein Großteil der Kinder in Gaza leide unter massiver Unterernährung. Die Entwicklung im Liveblog.

Der provisorische Hafen, über den Hilfslieferungen per Schiff in den Gazastreifen gelangen, soll laut den USA bald wieder repariert sein und wieder genutzt werden können. "Wir hoffen, dass wir den Pier in Gaza Ende der Woche wieder verankern können", sagte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh. Der temporäre Hafen war Ende Mai - nur wenige Tage nach seiner Fertigstellung - durch schweren Seegang beschädigt worden.

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge eine Stellung der militant-islamistischen Hamas in einem Schulgebäude in Nuseirat angegriffen. Die Schule wurde von dem UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA betrieben. Bei dem Luftangriff seien mehrere "Terroristen" getötet worden, die Terroranschläge und Angriffe auf israelische Truppen geplant hätten, teilte die israelische Armee mit. Weiter hieß es, die Stellungen in der Schule hätten auch Einheiten der Hamas und der Terrororganisation "Islamischer Dschihad" als Basis gedient, die an dem Überfall am 7. Oktober vergangenen Jahres auf Israel beteiligt gewesen sein sollen.

Die Terrormiliz Hamas gab an, dass bei dem Angriff mindestens 27 Menschen getötet und Dutzende Menschen verletzt worden sein sollen. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Israel hat der Hamas wiederholt vorgeworfen, Zivilisten und zivile Einrichtungen im Gazastreifen als Schutzschild zu missbrauchen.

Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF zufolge sind neun von zehn Kinder im Gazastreifen aufgrund der Nahrungsmittelknappheit von lebensbedrohlicher Unterernährung bedroht. "Im Gazastreifen haben die monatelangen Feindseligkeiten und die Einschränkungen der humanitären Hilfe das Ernährungs- und Gesundheitssystem zusammenbrechen lassen, mit katastrophalen Folgen für die Kinder und ihre Familien", warnte das Hilfswerk.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat eigenen Angaben zufolge den israelischen Außenminister Israel Katz zu einem Treffen eingeladen. Nach einer entsprechenden Einigung über ein solches Treffen vergangene Woche habe er die Einladung an Katz verschickt, erklärte Borrell im Onlinedienst X.

Dabei soll es demnach um die Beziehungen der EU zu Israel inmitten des Kriegs im Gazastreifen gehen. Israels Regierung äußerte sich bislang nicht zu der Einladung.

In Israel hat ein Gericht laut übereinstimmenden Medienberichten die zeitweise Schließung des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera bestätigt. Regierungschef Netanyahu warnt Islamisten im Libanon vor Angriffen.