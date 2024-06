liveblog Krieg in Nahost ++ Chile schließt sich Klage Südafrikas vor UN-Gericht an ++ Stand: 02.06.2024 05:52 Uhr

Chile unterstützt die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof. Im Roten Meer haben US-Streitkräfte nach eigenen Angaben von Huthi abgefeuerte Drohnen und Raketen abgeschossen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Chile will sich Südafrikas Klage im Zusammenhang mit Israels Vorgehen im Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) anschließen. In einer Rede vor dem Parlament beklagte der chilenische Präsident Gabriel Boric die "katastrophale humanitäre Lage" im Gazastreifen und forderte "eine entschlossene Reaktion der internationalen Gemeinschaft". Er kündigte an, dass sich sein Land Südafrikas Klage vor dem IGH "anschließen und diese unterstützen" werde.

Der IGH in Den Haag prüft derzeit eine im Dezember eingereichte Klage, in der Südafrika Israel "Völkermord" im Gazastreifen vorwirft. Der IGH wies Israel daraufhin im Januar an, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um bei seinem Vorgehen gegen die Hamas im Gazastreifen Handlungen im Zusammenhang mit einem "Völkermord" zu verhindern. Im Mai ordnete das Gericht zudem einen Stopp der israelischen Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens an.

Kämpfer der Hamas und anderer militanter Gruppen hatten am 7. Oktober einen beispiellosen Angriff auf Israel verübt und dabei israelischen Angaben zufolge mehr als 1.189 Menschen getötet. Zudem wurden 252 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Großangriff geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei bislang mehr als 36.300 Menschen getötet.

Die US-Streitkräfte teilen den Abschuss einer Drohne im südlichen Roten Meer mit. Zwei weitere Drohnen seien ins Meer gestürzt, so US-Zentralkommando. Das US-Militär habe außerdem zwei ballistische Anti-Schiffs-Raketen der Huthi, die in Richtung des Schiffes "USS Gravely" abgefeuert wurden, zerstört. Es wurden keine Verletzungen oder Schäden von den betroffenen Schiffen gemeldet, hieß es weiter.

Die jemenitische Huthi-Miliz meldet den Angriff auf sechs Ziele im Roten Meer und im Indischen Ozean. Wie der Militärsprecher der vom Iran unterstützten Gruppe, Yahya Saree, mitteilt, sind darunter ein US-Flugzeugträger, ein US-Zerstörer und drei weitere Schiffe. Es sei bereits der zweite Angriff auf den amerikanischen Flugzeugträger "Eisenhower" in den vergangenen 24 Stunden. Man habe mit Raketen und Drohnen angegriffen, so der Sprecher.

Tausende Israelis demonstrieren erneut für eine Vereinbarung mit der Hamas, damit die verbliebenen Geiseln freikommen. Medien zufolge beraten Israel, die USA und Ägypten morgen über eine Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah. Der Liveblog zum Nachlesen.