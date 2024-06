liveblog Nahost-Liveblog ++ Waffenruhe: Baerbock spricht von "Hoffnungsschimmer" ++ Stand: 01.06.2024 08:47 Uhr

Für Außenministerin Baerbock ist Israels Vorschlag für eine Waffenruhe ein "Hoffnungsschimmer". Die Huthi-Rebellen starten neue Angriffe. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock begrüßt den israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe. "Das israelische Angebot, das US-Präsident Biden heute erläutert und bekräftigt hat, ist ein Hoffnungsschimmer und kann einen Weg aus der Sackgasse des Krieges weisen", teilt die Außenministerin auf X mit. Die Vermittlungsbemühungen der USA, Katars und Ägyptens hätten die volle Unterstützung der deutschen Regierung. Die Hamas müsse jetzt beweisen, dass sie den Konflikt beenden wolle. Jeder Tag, an dem Geiseln weiter in Hamas-Gefangenschaft sind und palästinensische Zivilisten in Gaza sterben, sei einer zu viel, so Baerbock.

Nach Angaben des US-Militärs haben die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen am Freitag zwei ballistische Anti-Schiffs-Raketen und eine Drohne über den Golf von Aden sowie vier Drohnen Richtung Rotes Meer abgeschossen. Dem US-Zentralkommando (Centcom) wurden drei der über dem Roten Meer abgefeuerten Drohnen von den US-Streitkräften zerstört. Eine Drohne sei ins Meer gestürzt. Auch die über dem Golf von Aden abgefeuerte Drohne wurde laut Centcom abgefangen. Es seien keine Schäden oder Verletzungen durch die Anti-Schiffs-Raketen gemeldet worden.

Die Huthi hatten zuvor damit gedroht, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer zu verstärken, nachdem britische und US-Streitkräfte Ziele im Jemen angegriffen hatten. Dabei seien 16 Menschen getötet worden, hieß es von der Rebellen.

In den festgefahrenen Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hat US-Präsident Joe Biden überraschend einen neuen Vorschlag präsentiert und zu einer Einigung aufgerufen. Israel habe unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens einem umfassenden neuen Entwurf zugestimmt, der drei Phasen vorsehe und an die Hamas übermittelt worden sei. Der Vorschlag ziele auf einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln ab.

