Höchstes UN-Gericht IGH fordert sofortigen Stopp von Rafah-Offensive Stand: 24.05.2024 16:11 Uhr

Israel muss seine Offensive in Rafah im südlichen Gazastreifen sofort beenden. Die humanitäre Lage in der Stadt sei "katastrophal", so der Internationale Gerichtshof zur Begründung. Es gab damit einem Antrag Südafrikas teilweise statt.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat Israel aufgefordert, seine militärische Offensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen sofort zu beenden. Damit gab der Gerichtshof einem Eilantrag Südafrikas teilweise statt. Die humanitäre Lage im Gazastreifen habe sich weiter verschlechtert, erklärte der Präsident des Gerichts, Nawaf Salam. In Rafah sei sie inzwischen "katastrophal".

Israel hatte allerdings bereits im Vorfeld signalisiert, dass es einer solchen Anordnung des IGH nicht Folge leisten würde. "Keine Macht der Welt wird Israel davon abhalten, seine Bürger zu schützen und gegen die Hamas im Gazastreifen vorzugehen", sagte Regierungssprecher Avi Hyman am Donnerstag.

Entscheidungen des Weltgerichts sind bindend. Allerdings besitzen die UN-Richter keine Machtmittel, um einen Staat zur Umsetzung zu zwingen. Russland etwa ignoriert bis heute eine Entscheidung aus dem Jahr 2022, seinen Angriff auf das Nachbarland Ukraine zu stoppen. Die UN-Richter können aber den UN-Sicherheitsrat aufrufen, in der Sache tätig zu werden.

IGH: Israel muss Völkermord verhindern

Die Palästinenserbehörde begrüßte die Entscheidung des IGH. Das Urteil stehe für einen "internationalen Konsens", dass der Krieg im Gazastreifen beendet werden müsse, sagte ein Sprecher der Behörde.

Südafrika hatte sich an das Gericht gewandt und den sofortigen Rückzug des israelischen Militärs aus dem gesamten Gazastreifen gefordert - einschließlich der Truppen in Rafah. Zur Begründung hieß es, dass die bisherigen Maßnahmen des Gerichts im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen nicht ausreichend seien.

Südafrika hat bereits mehrfach im Eilverfahren Maßnahmen gegen Israel gefordert. Dies geschieht im Rahmen der Völkermord-Klage, die das Land vor dem Gerichtshof im Dezember eingereicht hatte. In zwei Entscheidungen hatten die UN-Richter Israel bereits verpflichtet, alles zu tun, um einen Völkermord zu verhindern und humanitäre Hilfe zuzulassen.

Israel weist Vorwürfe zurück

Israel hatte Vorwürfe des Völkermords im Gazastreifen vor dem Internationalen Gerichtshof als haltlos zurückgewiesen. Das Land beruft sich auf sein Recht auf Selbstverteidigung, nachdem Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober den Süden Israels überfallen, etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen entführt hatten.

Seit Anfang Mai führt Israels Armee eigenen Angaben zufolge "gezielte" Einsätze in der Grenzstadt Rafah im Süden des Gazastreifens aus, wo sie die letzten verbleibenden Hamas-Bataillone verortet und zerschlagen will.

Mehr Kritik und Haftbefehle

Die Kritik an Israels Kriegsführung nahm zuletzt immer mehr zu. Selbst der engste Verbündete USA warnte Regierungschef Benjamin Netanyahu vor einer großangelegten Offensive in der Stadt Rafah, in der mehr als eine Million Binnenflüchtlinge vor den Kämpfen in anderen Teilen des Gazastreifens Schutz gesucht haben. Rafah ist nach fast acht Monaten Krieg die letzte halbwegs intakte Stadt im Gazastreifen.

Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) beantragte Haftbefehle gegen Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Joav Galant sowie drei Anführer der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit.