liveblog Krieg in Nahost ++ Geisel-Abkommen könnte näher rücken ++ Stand: 28.01.2024 06:57 Uhr

Laut einem Bericht der New York Times sollen heute in Paris über ein neues Abkommen zwischen Israel und der Hamas verhandelt werden. Israels Außenminister hat den UNRWA-Chef zum Rücktritt aufgefordert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Mitglieder der Vereinten Nationen aufgefordert, das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser UNRWA weiterhin zu unterstützen. "Die Zehntausenden von Männern und Frauen, die für das UNRWA arbeiten, viele von ihnen in einigen der gefährlichsten Situationen für humanitäre Helfer, sollten nicht bestraft werden", erklärte er.

In den Verhandlungen über eine Freilassung weiterer israelischer Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas rückt einem Bericht zufolge eine mögliche Übereinkunft näher. US-Verhandler hätten einen Entwurf auf Grundlage von Vorschlägen Israels und der Hamas ausgearbeitet, der heute in Paris besprochen werde, berichtete die New York Times in der Nacht unter Berufung auf US-Regierungskreise.

Der Deal könnte demnach vorsehen, dass die Hamas mehr als 100 Geiseln freilässt und Israel dafür sein militärisches Vorgehen im Gazastreifen für etwa zwei Monate einstellt. Verglichen mit der siebentägigen Feuerpause im November, während der Geiseln und in Israel inhaftierte Palästinenser ausgetauscht wurden, würden die Kampfhandlungen nun deutlich länger ruhen.

In einer ersten Phase sollten die Kämpfe für 30 Tage pausieren, hieß es in dem Bericht. In dieser Zeit solle die Hamas weibliche, ältere und verletzte Geiseln freilassen. Parallel dazu sollten beide Seiten über eine zweite Phase verhandeln, in der als Geiseln genommene israelische Männer und Soldaten für weitere 30 Tage Feuerpause freigelassen würden.

Die Verhandler seien "vorsichtig optimistisch", berichtete die Zeitung. Jedoch gibt es noch unklare Punkte, etwa wie viele inhaftierte Palästinenser Israel freilassen muss. Die Hoffnung der US-Regierungsbeamten sei aber, dass Israel die Kämpfe nach einer zweimonatigen Feuerpause nicht in der Art wie jetzt wieder aufnehmen werde.

Israels Außenminister hat nach den Vorwürfen, zwölf Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerk seien in das Hamas-Massaker vom 7. Oktober verwickelt gewesen, den Rücktritt des UNRWA-Chefs gefordert.

"Herr Lazzarini, bitte treten sie zurück", schrieb Israel Katz in der Nacht auf der Online-Plattform X . Zuvor hatte UNRWA-Leiter Philippe Lazzarini gewarnt, die Hilfe der Organisation in Gaza stehe nach dem vorläufigen Abbruch von Zahlungen mehrerer Staaten vor dem Aus.

Israels Regierungssprecher Eylon Levy warf dem UNRWA zudem vor, eine "Front der Hamas" zu sein. "Es deckt die Hamas buchstäblich", schrieb er auf X.

In Tel Aviv haben Tausende gegen den Krieg und Israels Ministerpräsident Netanyahu protestiert. Die USA und Großbritannien haben nach Angaben der Huthi-Miliz einen Hafen im Jemen bombardiert. Alle Entwicklungen zum Nachlesen.