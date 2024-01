Drohnenangriff Drei US-Soldaten in Jordanien getötet Stand: 28.01.2024 18:23 Uhr

In Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze sind drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff getötet und viele weitere verletzt worden. US-Präsident Biden machte vom Iran unterstützte militante Gruppen verantwortlich.

Drei US-Soldaten sind bei einem Drohnenangriff in Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze getötet und viele weitere verletzt worden. Der Anschlag sei "von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen" verübt worden, die in Syrien und im Irak operierten, teilte US-Präsident Joe Biden mit. Man sei allerdings noch dabei, die Fakten zu dem Angriff zusammenzutragen.

Biden droht mit Vergeltung

Biden drohte: "Haben Sie keinen Zweifel - wir werden alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, zu einem Zeitpunkt und in einer Weise, die wir wählen."

Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs, Centcom, sprach von 25 verletzten Soldaten. Der Angriff habe sich am Sonntag auf einem US-Stützpunkt in Jordanien ereignet. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall nannte das US-Militär nicht.

Drohne kam offenbar aus Syrien

US-Medien zufolge ist es das erste Mal seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Oktober, dass US-Soldaten im Nahen Osten durch einen feindlichen Angriff getötet wurden. Der Sender CNN berichtete, dass die Drohne zwar von Kämpfern kam, die vom Iran unterstützt würden, aber offenbar aus Syrien gekommen sei. Es sei unklar, warum die Luftabwehr die Drohne nicht habe abfangen können. Insbesondere US-Stützpunkte im Irak und in Syrien waren zuletzt häufiger Ziel von Drohnen- und Raketenangriffen. Die USA haben immer wieder betont, dass sie fürchten, dass sich der Konflikt im Nahen Osten zu einem regionalen Krieg ausweiten könnte.

Aus Jordanien lag bislang keine Reaktion vor. US-Truppen nutzen das Königreich in direkter Nachbarschaft zum Irak, zu Israel, zum palästinensischen Westjordanland, Saudi-Arabien und Syrien seit Langem als Stützpunkt. Rund 3.000 Soldaten sind üblicherweise dort stationiert.