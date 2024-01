liveblog Krieg in Nahost ++ WHO-Chef warnt vor Kollaps von Nasser-Klinik ++ Stand: 27.01.2024 03:29 Uhr

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros hat vor den akuten Versorgungsengpässen in der Nasser-Klinik in Chan Yunis gewarnt. An der israelisch-libanesischen Grenze gab es erneut Beschuss. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat davor gewarnt, die Nasser-Klinik in Chan Yunis im Gazastreifen stehe kurz vor dem Kollaps. Treibstoff, Nahrung und Vorräte gingen zur Neige. Wegen der schweren Kämpfe rund um die Stadt seien hunderte Patienten und Klinikmitarbeiter geflohen. Die Lieferung von Nachschub sei "schwierig". Derzeit befinden sich ihm zufolge 350 Patienten und 5.000 Vertriebene in der Klinik.

Auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen warnte, die wesentliche medizinische Versorgung in dem Krankenhaus sei zusammengebrochen. Die Klinik sei die größte noch funktionierende Gesundheitseinrichtung im Gazastreifen.

Sowohl die schiitische Hisbollah-Miliz als auch das israelische Militär haben erneute Gefechte an der israelisch-libanesischen Grenze gemeldet. Israel teilte mit, zwei Stellungen der vom Iran gestützten Gruppierung in Beit Lif und Deir Ammar im Süden des Libanons angegriffen zu haben, nachdem von dort Geschosse auf israelisches Gebiet abgefeuert worden seien.

Die Hisbollah gab an, vier ihrer Kämpfer seien bei den Gefechten getötet worden, zudem habe es drei Verletzte gegeben.