liveblog Nahost ++ UN-Gericht entscheidet zu Gazakrieg ++ Stand: 26.01.2024 06:00 Uhr

Der Internationale Gerichtshof entscheidet über einen Eilantrag für Schutzmaßnahmen im Gazastreifen. Frankreich hat den Beschuss einer UN-Flüchtlingsunterkunft kritisiert. Alle Entwicklungen im Liveblog.

CIA-Chef Bill Burns will Medienberichten zufolge in den kommenden Tagen für Verhandlungen über die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln aus Israel nach Europa reisen. Wie der Sender CNN unter Berufung auf mit den Plänen vertraute US-Beamte berichtete, will Burns mit den Geheimdienstchefs Israels und Ägyptens sowie dem Ministerpräsidenten von Katar über ein Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln sprechen.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) befasst sich heute in Den Haag mit Südafrikas Antrag, das Vorgehen Israels im Gazastreifen als Völkermord einzustufen, und will über die Forderung nach der Beendigung des Militäreinsatzes entscheiden. Die Richter werden sich aber nicht mit dem Hauptvorwurf des Falles befassen - ob ein Völkermord stattgefunden hat -, sondern sich auf die von Südafrika beantragte Sofortmaßnahme konzentrieren.

Es geht dabei um den sofortigen Stopp der israelischen Militäroperation im Gazastreifen. Das aus 17 Richtern bestehende Gremium will darüber entscheiden, ob vorläufige Maßnahmen verhängt werden sollen und ob die Gefahr besteht, dass Israels Verhalten gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstößt. Das Gericht wird seine Entscheidung um 13 Uhr in einer Anhörung verkünden, die etwa eine Stunde dauern soll. Israel weist die Vorwürfe zurück und hat das Gericht bereits gebeten, die Klage abzulehnen

Frankreich hat den Beschuss einer UN-Flüchtlingsunterkunft im Gazastreifen "verurteilt". "Einrichtungen der Vereinten Nationen und humanitäre Helfer, deren Arbeit für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen unerlässlich ist, müssen absolut geschützt werden", erklärte das französische Außenministerium. Israel müsse sich an das "humanitäre Völkerrecht" halten. Bei dem Beschuss der UN-Unterkunft für Binnenflüchtlinge in Chan Junis im Süden des Gazastreifens waren nach Angaben der Vereinten Nationen 13 Menschen getötet worden. Nach Angaben des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) wurde das Gebäude von zwei Panzerraketen getroffen. Im Gazastreifen setzen soweit bekannt nur die israelischen Streitkräfte Panzer ein

Außenministerin Baerbock hat Israel angemahnt, beim Vorgehen im Gazastreifen das Völkerrecht zu achten. Die jemenitischen Huthi wollen weiterhin Schiffe im Roten Meer attackieren. Der Liveblog vom Donnerstag zum Nachlesen.