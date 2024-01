liveblog Krieg im Nahen Osten ++ Israel dementiert Angriff auf UN-Lager ++ Stand: 25.01.2024 08:43 Uhr

Israel weist die Verantwortung für einen Angriff auf ein UN-Lager in Gaza zurück. Großbritannien fordert Israel zu einer Feuerpause im Gazastreifen auf, um mehr Hilfen für die Bevölkerung zu ermöglichen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Großbritannien fordert von Israel Feuerpause für Hilfslieferungen

Israel weist Bericht über Angriff auf UN-Lager in Gaza zurück

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat mit mutmaßlich kritischen Äußerungen über die Vermittlerrolle Katars im Gaza-Krieg für Unmut im Emirat gesorgt. "Katar ist meiner Meinung nach im Grunde nicht anders als die UN. Es ist im Grunde nicht anders als das Rote Kreuz, und in gewisser Weise ist es sogar problematischer", soll Netanyahu laut einem an die Öffentlichkeit gelangten Mitschnitt einer Zusammenkunft mit Angehörigen der noch von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gesagt haben. Der israelische Sender Channel 12 verbreitete die Aufnahme.

Das katarische Außenministerium zeigte sich im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter, "bestürzt" über die Netanyahu von Medien zugeschriebenen Aussagen. "Sollten diese Äußerungen wirklich echt sein, dann sind sie verantwortungslos und schädlich für die Bemühungen, unschuldige Leben zu retten", schrieb der Sprecher des Ministeriums, Madschid al Ansari auf der Plattform X.

Der britische Außenminister David Cameron hat Israel zu einer Feuerpause im Gazastreifen aufgefordert, um mehr Hilfen für die notleidende Bevölkerung in dem Palästinenser-Gebiet zu ermöglichen. "Wir brauchen eine sofortige humanitäre Pause, um Hilfe zu leisten und Geiseln zu befreien, gefolgt von einer nachhaltigen Waffenruhe", erklärte Cameron.

Er habe Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dazu gedrängt, mehr Grenzübergänge zu öffnen und mehr Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fahren zu lassen. "Das Ausmaß des Leids in Gaza ist unvorstellbar. Es muss mehr getan und schneller gehandelt werden, um den Menschen in dieser verzweifelten Lage zu helfen."

Das israelische Militär hat die Verantwortung für einen Angriff auf ein UN-Lager mit palästinensischen Flüchtlingen im Süden des Gazastreifens zurückgewiesen. Durch eine Untersuchung der operativen Systeme habe man ausschließen können, dass die Armee das Zentrum in Chan Yunis getroffen habe, hieß es. Nun werde geprüft, ob der Treffer die Folge von Beschuss der Terrororganisation Hamas gewesen sei.

Der Direktor der UN-Hilfsorganisation für die Palästinenser (UNRWA), Thomas White, hatte zuvor auf dem Kurznachrichtendienst X erklärt, zwei Schüsse aus Panzern hätten Gebäude des Lagers getroffen, in denen etwa 800 Vertriebene Zuflucht gesucht hätten. Es habe mindestens neun Tote und 75 Verletzte gegeben.

Die UN melden mehrere Todesopfer nach dem Beschuss einer Flüchtlingsunterkunft in Chan Yunis. Ägypten wirft Israel vor, die Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen zu verzögern. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.